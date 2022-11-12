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Sanatla matematiğin yoğrulduğu eser: Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'ndaki asimetrik 10 bin motif, matematikle sanatı bir arada sunuyor

Giriş: 12.11.2022 - 13:12 | Güncelleme: ABONE OL
AA

  • Anadolu beyliklerinden Mengücekoğulları döneminde 1228 yılında yaptırılan, "Görmeden ölmeyin" sloganıyla tanıtılan ve Avrupalı bilim insanlarınca "Anadolu'nun El-Hamrası" olarak nitelendirilen Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, mimarisiyle dikkati çekiyor.

  • AA'nın haberine göre Anadolu erken dönem mimarisinin en seçkin örneklerinden olan tarihi yapı, taş bezemeleri ve mimari yapısıyla öne çıkıyor.

  • Süsleme ve örtü biçimlerinin dengeli ve uyumlu şekilde ayarlanmasıyla başlı başına kendine özgü bir yapı olan eserdeki yaklaşık 10 bin motifin tamamının asimetriyle yapılmış olması da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Matematik ve sanatta, bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen, uyum açısından en yetkin boyutları anlatan "altın oran" da eserin tamamında göze çarpıyor.

  • "KAİNATTAKİ VARLIKLARIN TEKNİĞİNDEN YOLA ÇIKILMIŞ"

    Ulu Cami imamlarından uzman rehber Nail Ayan, "Altın oran Rabb'imizin bize bir lütfudur. İnsan bedeninde de altın oranı görmek mümkündür. Eserin tamamında altın oranı görebiliyoruz. Eser üzerindeki Cennet Kapısı'na baktığımız zaman kapının ölçülerinde yine altın oranı görebiliriz" dedi.

  • Eserin üzerindeki sayısız motifler, mihrap, Cennet Kapısı, boy ve eninde mutlaka altın oran görüldüğünü dile getiren Ayan, şunları kaydetti:

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