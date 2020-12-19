Sanal müzeleri kaç kişi ziyaret etti?

Kültür ve Turizm Bakanlığınca geçtiğimiz Mart ayında uygulamaya konulan sanal müzelerin sayısı 33'e ulaştı. Bakanlık, uygulamaya 13 müze ve ören yerini daha ekledi;
* İzmir Atatürk Müzesi
* Adıyaman Nemrut Ören Yeri
* Denizli Hierapolis Ören Yeri
* Denizli Laodikeia Ören Yeri
* İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi
* Bitlis Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı Ören Yeri
* Uşak Müzesi
* Mersin Arkeoloji Müzesi
* İstanbul Havalimanı Müzesi
* Ankara Cumhurbaşkanlığı Millî Mücadele Sergisi
* Çanakkale Assos Ören Yeri
* İstanbul Arkeoloji Müzesi
* İzmir Efes Ören Yeri
Sanal müzeler, bugüne kadar toplam 11 milyon 400 bin kez ziyaret edildi.
Ençok ziyaret edilen sanal müzeler;
Göbeklitepe Ören Yeri... 3 milyon 383 bin 985
Kurtuluş Savaşı Müzesi... 1 milyon 869 bin 319
Efes Ören Yeri... 1 milyon 350 bin 742
Troya Müzesi... 1 milyon 100 bin 147
Anadolu Medeniyetler Müzesi... 1 milyon 31 bin 447
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!