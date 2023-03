Kariyerine futbol tutkunlarının en sevdiği oyunlardan biri olan Football Manager sayesinde başlayan Will Still, Ligue 1 ve futbol dünyasında rekorlar kırıyor.

Will Still'in öyküsü, 2007'de bir arkadaşının önerisiyle bilgisayarına kurduğu Football Manager oyunu ile başladı. Will Still, oyunun cazibesine öyle bir kapıldı ki o sırada oynadığı amatör futbolu bıraktı.