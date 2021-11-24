Başak Cengiz'in acılı annesi konuştu

Yenimahalle Belediyesi, eğitim için gittiği İstanbul'da sokak ortasında Can Göktuğ Boz (27) tarafından samuray kılıcıyla öldürülen mimar Başak Cengiz'in adını, yaşadığı mahalledeki kültür merkezine verdi. Başak Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başak Cengiz'in annesi Beyhan ile babası Avni Cengiz ve yakınları katıldı. Programda mevlid-i şerif okunarak, Başak Cengiz için dua edildi.
'TOHUMLARI VATANIMIN HER YERİNE SERPİLDİ'
Anne Beyhan Cengiz, kızının davasında yollar ve fikirler ne olursa olsun, herkesin birlik ve beraberlik içinde olduğunu, bunun gururun ötesinde olduğunu söyledi. Cengiz, "Eğilen belimin doğrulmasına sebep oldunuz. Başak Cengiz adına söylenecek her sözün söylendiğini, yapılması gerekenin yapıldığını biliyorum. Her şeyi planlayan, zalim, cani, şunu planlayamadı; Başak'a kıydı, tohumları vatanımın her yerine serpildi, yeşerdi, filizlendi topraklar bereketlendi. Bir anlamda binlerce 'Başak' topraktan fışkırdı, kenetlendi, yıkılmaz bir kale inşa etti. Türkiye, dünyaya sesleniyorum; Başak Cengiz davasında yapılması gereken her şeyi yapmanızı, aynı şekilde bütün bacıların birlik olmasını canı gönülden istiyorum. Başak Cengiz öyle bir bayrak açtı ki dalgalanmasını bizlere emanet etti. Başak Cengiz gibi güller kırılmasın, solmasın. Davamız sonuçlanana kadar kalemizi terk etmek yok. Başak artık benim evladım değil, hepimizin evladı" dedi.
Acılı anne Beyhan Cengiz konuşurken, bazı katılımcıların da gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise "Bu, insan diyebileceğimiz bir kişinin yapacağı bir cinayet değil. Hiçbir kavgası olmadan, hiçbir suçu olmadan, yolda yürüyen bir insanı acımasızca, defalarca kılıç sallayan birinin insanlığını kabul etmemiz mümkün değil. Onu yetiştiren ananın, babanın da burada kusuru var" diye konuştu.
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