Samuel Nongoh, Veres Rivne'ye transfer oldu
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Kamerunlu kanat oyuncusu Samuel Nongoh'un Ukrayna Premier Ligi takımlarından Veres Rivne'ye transfer olduğunu duyurdu.
Trendyol Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan Adana Demirspor, Kamerunlu kanat oyuncusu Samuel Nongoh'la yolları ayrırdı. Mavi Şimşekler, kulübün resmi hesabından Samuel Nongoh'un Ukrayna Premier Ligi takımlarından Veres Rivne'ye transfer olduğunu duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Samuel Nongoh, bonservis bedeliyle Ukrayna'nın Veres takımına transfer olmuştur. Nongoh'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.