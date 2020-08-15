Samsunspor’da bir pozitif vaka

Samsunspor’dan yapılan açıklamada, “Bugün oynayacağımız hazırlık maçı öncesi dün takım oyuncularımıza, teknik heyetimize, sağlık ve destek kadrolarımızdaki çalışanlarımız için Bolu Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan Kovid-19 PCR testleri sonrası bir oyuncumuzun sonuçlarının pozitif çıkması sonucu bugün saat 17.00’de TFF 2. Lig ekiplerinden Kocaelispor ile oynayacağımız hazırlık maçı iptal edilmiştir” denildi.

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