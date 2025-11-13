Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        29
        Fenerbahçe
        FB
        28
        Trabzonspor
        TS
        25
        Samsunspor
        SAMS
        23
        Göztepe
        GÖZ
        22
        Beşiktaş
        BJK
        20
        Gaziantep FK
        GFK
        19
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        15
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        Kocaelispor
        KOC
        14
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        13
        Gençlerbirliği
        GB
        11
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        9
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        7
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor'un bileği bükülmüyor! - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor'un bileği bükülmüyor!

        UEFA Konferans Ligi'nde lider durumda bulunan Samsunspor, Süper Lig ile birlikte resmi müsabakalarda son 11 maçtır yenilgi yüzü görmedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 15:19 Güncelleme: 13.11.2025 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor'un bileği bükülmüyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi’nde sergilediği istikrarlı performansla dikkat çekiyor. Son 11 resmi maçta mağlubiyet yaşamayan Samsunspor, bu süreçte 7 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Süper Lig’de çıktığı son 8 karşılaşmada 4 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden kırmızı-beyazlılar, yenilmezliğini Avrupa sahnesine de taşıdı. UEFA Konferans Ligi’nde oynadığı 3 maçta da sahadan galibiyetle ayrılan Samsunspor, bu karşılaşmalarda kalesinde gol görmeden liderliğe yükseldi. Alman teknik adam Thomas Reis yönetimindeki Karadeniz ekibi, son haftalarda hem hücum hem savunma istikrarıyla öne çıktı. Samsunspor, söz konusu 11 maçlık periyotta rakip filelere 20 gol gönderirken, kalesinde sadece 7 gol gördü.

        Hem ligde hem Avrupa’da çıkışını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, Konferans Ligi’nde bir üst tura yükselmek için avantajlı konumda bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eşini ve 2 kızını öldüren polis cinayet büroda sustu!
        Eşini ve 2 kızını öldüren polis cinayet büroda sustu!
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        Dehşetin izleri gün ağacınca ortaya çıktı!
        Dehşetin izleri gün ağacınca ortaya çıktı!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Arızayı gidermek istedi... Silobas tankıyla trajik son!
        Arızayı gidermek istedi... Silobas tankıyla trajik son!
        Korkunç olay kamerada! Market çalışanlarına feci darp!
        Korkunç olay kamerada! Market çalışanlarına feci darp!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Rafa Silva için gözler Serdal Adalı'da!
        Rafa Silva için gözler Serdal Adalı'da!
        Kaan Ayhan'a Körfez kancası!
        Kaan Ayhan'a Körfez kancası!
        "Para istemedi"
        "Para istemedi"
        Talisca'ya yeni talip!
        Talisca'ya yeni talip!
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        Kapı arkasından cinayet!
        Kapı arkasından cinayet!
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti... Cezası açıklandı!
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti... Cezası açıklandı!
        Konut satışında tarihi zirve
        Konut satışında tarihi zirve
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        İklim değişikliği ölümcül sıcak dalgalarının etkilerini ağırlaştırıyor
        İklim değişikliği ölümcül sıcak dalgalarının etkilerini ağırlaştırıyor
        Habertürk Anasayfa