Yılport Samsunspor, Spor Toto 1'inci Lig'in 32'nci haftasında sahasında konuk ettiği Tuzlaspor´u 1-0 mağlup etti. Kırmızı-Beyazlılar bu galibiyetle puanını 66´a yükselterek Süper Lig´e bir adım daha yaklaştı.

2´nci dakikada gelişen Samsunspor atağında Fofana´nın içeriye çevirdiği topa ters bir vuruş yapan Philip Gameli Awuku topu kendi kalesine gönderdi: 1-0

37´nci dakikada Zeki Yavru´nun kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde iyi yükselen Douglas Tanque´nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Hakem yine VAR´da pozisyonu izleyerek faul gerekçesiyle golü iptal etti.

90+9'uncu dakikada Bilal Başacıkoğlu'nun çizgiden getirdiği topu arka direkte Adeniyi ağlarla buluşturdu. Ancak öncesinde faul yapıldığı gerekçesiyle gol VAR incelemesnin ardından iptal edildi.