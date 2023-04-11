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Samsunspor - Tuzlaspor: 1-0 (MAÇ SONUCU)

Spor Toto 1. Lig'de lider Samsunspor, sahasında Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti. Awuku'nun kendi kalesine attığı golle kazanan Karadeniz ekibi, Süper Lig'e bir adım daha yaklaştı.

Giriş: 11.04.2023 - 22:54 | Güncelleme: ABONE OL
Samsunspor - Tuzlaspor: 1-0 (MAÇ SONUCU)
DHA

Yılport Samsunspor, Spor Toto 1'inci Lig'in 32'nci haftasında sahasında konuk ettiği Tuzlaspor´u 1-0 mağlup etti. Kırmızı-Beyazlılar bu galibiyetle puanını 66´a yükselterek Süper Lig´e bir adım daha yaklaştı.

2´nci dakikada gelişen Samsunspor atağında Fofana´nın içeriye çevirdiği topa ters bir vuruş yapan Philip Gameli Awuku topu kendi kalesine gönderdi: 1-0

29´uncu dakikada gelişen Tuzlaspor atağında topla buluşan İseka´nın şutu ağlarla buluştu. Ancak gol VAR´dan ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

37´nci dakikada Zeki Yavru´nun kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde iyi yükselen Douglas Tanque´nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Hakem yine VAR´da pozisyonu izleyerek faul gerekçesiyle golü iptal etti.

53´üncü dakikada Celil´in ortasında iyi yükselen Douglas Tanque´nin kafa vuruşunu kaleci kornere tokatladı.

90+9'uncu dakikada Bilal Başacıkoğlu'nun çizgiden getirdiği topu arka direkte Adeniyi ağlarla buluşturdu. Ancak öncesinde faul yapıldığı gerekçesiyle gol VAR incelemesnin ardından iptal edildi.

STAT : 19 Mayıs

HAKEMLER : Direnç Tonusluoğlu, Emir Eray Eyisoy, Yusuf Susuz

SAMSUNSPOR: Jakup Szumski, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Yunus Emre Çift, Mücahit Albayrak, Kadeem Harris, Celil Yüksel (Dk. 86 Soner Aydoğdu), Osman Çelik (Dk. 46 Ali Kaan Güneren), Yusuf Emre Gültekin (Dk. 65 Youssef Bennasser), Moryke Fofana (Dk. 76 Gaetan Laura), Douglas Tanque (Dk. 65 Tomane).

TUZLASPOR: Kurtuluş Yurt, Philip Gameli Awuku, Rajko Rotman, Mehmet Taş (Dk. 65 Abdoulaye Yahaya), Ogün Bayrak, Arron Leya İseka (Dk. 76 Segun James Adeniyi), Gökhan Akkan, Mehmet Coşkun, Ozan Papaker (Dk. 46 Bilal Başacıkoğlu), Muhammed Demirci (Dk. 75 Bünyamin Yürür), Erol Can Akdağ

GOL : Dk. 2 Philip Gameli Awuku (K.K.), (Samsunspor)

SARI KARTLAR: Kadem Harris, Yunus Emre Çift (Samsunspor), Mehmet Coşkun, Rajko Rotman (Tuzlaspor)

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