Samsunspor, Panathianikos maçı için Atina'ya gitti

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşacağı maç için Atina’ya gitti.

Türkiye’deki hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı kafile, bugün Nuri Asan Tesisleri’nden hareket ederek Samsun-Çarşamba Havalimanı’na geldi. Buradan özel uçakla Atina’ya giden kafilede futbolcuların yanı sıra teknik heyet ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. Samsunspor, 21 yıl sonra oynayacağı ilk Avrupa maçı öncesinde Atina’da çalışmalarını sürdürecek.

"AVANTAJLI SKORLA DÖNMEK İSTİYORUZ"

Uçuş öncesinde açıklamalarda bulunan Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, "21 yıl sonra Avrupa’ya gitmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Arkadaşlarımız ciddi şekilde hazırlandılar. Taraftarlarımızı mutlu edecek bir sonuçla dönmek için sahada son dakikaya kadar mücadele edeceklerine inanıyoruz. Amacımız ilk maçta avantajlı bir skor elde ederek Samsun’da turu geçmek" dedi.

MAÇ YARIN SAAT 21.00'DE

Samsunspor’da Teknik Direktör Thomas Reis ve bir futbolcu Yunanistan’da basın toplantısı düzenleyecek. Kırmızı-beyazlılar, maçın oynanacağı Atina Olimpiyat Stadyumu’nda son antrenmanını gerçekleştirerek karşılaşma saatini beklemeye geçecek. Play-off turu ilk maçı yarın TSİ 21.00’de başlayacak. Mücadele HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.