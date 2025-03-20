Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, S&uuml;per Lig&rsquo;in 28&rsquo;nci haftasında Fenerbah&ccedil;e deplasmanında oynanan karşılaşmanın ardından Demir&ouml;ren Haber Ajansı na (DHA) a&ccedil;ıklamada bulundu. Beraberliği hak ederek kazandıklarını s&ouml;yleyen Veysel Bilen, &ldquo;Fenerbah&ccedil;e ma&ccedil;ına puan ya da puanlar almak &uuml;zere gideceğiz demiştik. Bu ma&ccedil;ın &ouml;nemini teknik ekibimiz ve futbolcu kardeşlerimizle biliyorduk. Hafta i&ccedil;inde de iyi &ccedil;alıştılar. Sahada hocalarının verdiği teknik ve taktik anlayışı ma&ccedil;ın son bitiş g&uuml;d&uuml;ğ&uuml;ne kadar uyguladılar. Hakkımız olan puanı da aldık. Bunu yaparken de futbolu &ccedil;irkinleştirmeden, g&uuml;c&uuml;m&uuml;z&uuml; ve haddimizi bilerek oynadık. Bu nedenle de teknik ekibimiz ve futbolcu kardeşlerimize camiaya bu sevinci yaşattıkları i&ccedil;in teşekk&uuml;r ederiz. Başkanımızla ma&ccedil;tan &ouml;nce hakemin &ouml;ne &ccedil;ıkmadığı bir ma&ccedil; olsun diye vurgulamıştık. Atama yapıldığında da aynı tepkiyi g&ouml;stermiştik. Maalesef yine b&uuml;t&uuml;n takdir haklarını Fenerbah&ccedil;e lehine kullanan bir hakem triyosu izledik&rdquo; diye konuştu. AVRUPA KUPALARINA KATILMAK İ&Ccedil;İN OLAĞAN G&Uuml;C&Uuml;M&Uuml;ZLE M&Uuml;CADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ Ma&ccedil;ta yaşanan pozisyon ve olaylar hakkında konuşan Bilen, &ldquo;Marius&rsquo;a g&ouml;sterdiği kartlar komedi &ouml;tesiydi. Bir sonraki ma&ccedil;ta cezalı olduğu i&ccedil;in ondan yoksun &ccedil;ıkacağız. Ma&ccedil;ta gayet m&uuml;cadeleci, centilmen bir oyun ve birbirlerine saygı duyan oyuncu grubu varken ma&ccedil;tan sonra bazı Fenerbah&ccedil;eli oyuncuların, başta Marc Bola olmak &uuml;zere futbolcularımıza yapmış oldukları saldırıyı kınıyoruz. Bu konuda ikinci bir &uuml;z&uuml;nt&uuml;m&uuml;z de disiplin kurulunun, İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat ve bazı Fenerbah&ccedil;eli oyuncularının sevkine gerek olmadığını a&ccedil;ıklamasıdır. Televizyonları başında ve canlı olarak bu saldırıya maruz kalan oyuncularımızı g&ouml;rmezden gelmek hakikaten el insaf dedirtecek cinsten. Ma&ccedil; sonunda Fenerbah&ccedil;eli futbolcuların bizim oyuncularımıza yapmış olduğu saldırı 4 b&uuml;y&uuml;klerden herhangi bir takıma yapılsaydı TFF yine tepkisiz kalır mıydı? Disiplin cezasından yoksun kalan Fenerbah&ccedil;eli oyuncuların TFF tarafından, g&ouml;rmedim, duymadım, bilmiyorum taktiği ile &uuml;&ccedil; maymunu oynadıklarını g&ouml;rmek bizleri &uuml;zd&uuml;. Bu konuda &uuml;z&uuml;nt&uuml;m&uuml;z daha da arttı. Ama biz yılmıyoruz, yılmayacağız. Sezon başında koyduğumuz hedeflerden yılın ikinci yarısında koyduğumuz hedeflere doğru kararlılıkla y&uuml;r&uuml;yoruz. Bu hedef neydi? Buraya kadar getirdikten sonra Avrupa Kupalarına katılmak idi. Biz de kalan ma&ccedil;larımızda aynı ciddiyet ve ekip ruhuyla ligdeki son ma&ccedil;ın, son d&uuml;d&uuml;ğ&uuml;ne kadar m&uuml;cadele ederek camiamıza ve başkanımızın taraftarlarımıza verdiği s&ouml;ze istinaden Avrupa kupalarına katılmak i&ccedil;in olağan g&uuml;c&uuml;m&uuml;zle m&uuml;cadele etmeye devam edeceğiz. Bunu da başaracağımıza inanıyoruz. Teknik hekimimize ve oyuncu grubumuza g&uuml;venimiz tamdır. Umarım bundan sonra da taraftarlarımız, hem kendi evimizde hem de deplasman ma&ccedil;larımıza ilgi g&ouml;stererek, hedefimize ulaşma yolunda hep birlikte başarılı olacağız&rdquo; ifadelerini kullandı.