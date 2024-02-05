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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor'da 14 oyuncu yok - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor'da 14 oyuncu yok

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında karşılaşacağı Fatih Karagümrük müsabakası kafilesinde kadrosundaki 14 isme yer vermedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 19:03 Güncelleme: 05.02.2024 - 19:03
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        Samsunspor'da 14 oyuncu yok
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        Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Samsunspor ile Fatih Karagümrük, yarın İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda saat 14.30’da karşılaşacak.

        Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakada kazananın çeyrek finale yükseleceği maç öncesinde Samsunspor kafilesi şehirden ayrılarak İstanbul’a gitti. Karadeniz temsilcisinin kafilesinde 14 oyuncu yer almadı.

        Kırmızı-beyazlılardan kamp kadrosu ile ilgili yapılan açıklamada, “Kafilede Jakub Szumski, Taha Tosun, Rick Van Drongelen, Kerem Fidan, Yunus Emre Çift , Marc Bola, Soner Gönül, Enes Albak, Mustafa Haluk Tan, Kingsley Schindler, Osman Çelik, Alper Efe Pazar, Muhammed Gümüşkaya, Muhammet Ali Özbaskıcı, Soner Aydoğdu, Berhan Deniz, Landry Dimata ve Marius Mouandilmadji yer alıyor. Gaetan Laura, Ercan Kara ve Moryke Fofana'nın sakatlıkları devam ediyor” ifadeleri yer aldı.

        Fatih Karagümrük maçı kafilesinde 14 isim yer almadı

        Samsun temsilcisinin açıkladığı kamp kadrosunda sakatlıkları bulunan Laura, Ercan ve Fofana’nın yanı sıra kaleciler Okan Kocuk ile Halil Yeral, Lubo Satka, Alim Öztürk, Zeki Yavru, Emre Kılınç, Carlo Holse, Flavien Tait, Ait Bennasser, Oliver Ntcham ve Taylan Antalyalı yer almadı.

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