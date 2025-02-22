Samsunspor - Çaykur Rizespor: 2-3 (MAÇ SONUCU)

Trendyol Süper Lig'de iki Karadeniz ekibini karşı karşıya getiren maçta, Çaykur Rizespor deplasmanda Samsunspor'u 3-2 mağlup etti.

Nefes kesen mücadelede 2-0 yenik duruma düşen yeşil-mavili ekip, harika bir geri dönüşe imza atarak rakibini 3-2 devirmeyi başardı.

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Samsunspor, 23'te Samet Akaydin (kendi kalesine) ve 41'de Emre Kılınç'ın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda muhteşem bir performans ortaya koyan Rizespor, 52. dakikada Lubo Satka'nın kendi kalesine attığı golle farkı bire indirirken, 86'da Ali Sowe ile eşitliği yakaladı: 2-2. 88'de sahneye çıkan Altin Zeqiri ise kaydettiği golle takımını zafere taşıyan isim oldu: 2-3.

Evinde 9 maç sonra kaybeden sezonun flaş ekibi Samsunspor, haftayı 46 puanla 3. sırada tamamladı.

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Ligde 3 maçlık galibiyet hasretine son veren Çaykur Rizespor ise puanını 30'a çıkarıp rahat bir nefes aldı.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs Hakemler: Halil Umut Meler, Mehmet Kapluhan, Gökmen Baltacı Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Van Drongelen, Satka, Zeki Yavru, Soner Gönül (Dk. 90+1 Ntcham), Bennasser, Celil Yüksel, Emre Kılınç (Dk. 84 Nanu), Holse (Dk. 63 Soner Aydoğdu), Muja (Dk. 63 Schindler), Dimata Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Muhammet Taha Şahin, Samet Akaydin, Alikulov, Hojer, Papanikolaou (Dk. 22 Buljubasic), Olawoyin, Abdülkadir Ömür (Dk. 46 Berkay Özcan), Mithat Pala (Dk. 46 Jurecka), Akintola (Dk. 46 Zeqiri), Sowe (Dk. 90+3 Mocsi) Goller: Dk. 24 Samet Akaydin (Kendi kalesine), Dk. 41 Emre Kılınç (Reeder Samsunspor), Dk. 52 Satka (kendi kalesine), Dk. 86 Sowe, Dk. 88 Zeqiri (Çaykur Rizespor) Sarı kartlar: Dk. 89 Zeqiri, Dk. 90 Jurecka (Çaykur Rizespor), 90+4 Ntcham (Reeder Samsunspor)