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        Haberler Bilgi Spor Samsunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? Samsunspor - Beşiktaş maçı saat kaçta?

        Samsunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda?

        Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor Beşiktaş'ı ağırlıyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak müsabaka öncesinde iki takım hazırlıklarını sürdürüyor. Zorlu mücadeleye sayılı saatler kala, Samsunspor - Beşiktaş maçının oynanacağı tarih futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Samsunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda?" İşte Samsunspor - Beşiktaş maçının oynanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2024 - 00:19 Güncelleme: 10.08.2024 - 00:19
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        • 1

          Samsunspor - Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu. 2024-2025 Süper Lig sezonu 9 Ağustos Cuma günü Galatasaray Hatayspor maçı ile başlıyor. TFF tarafından yayımlanan lig fikstürü ile Samsunspor - Beşiktaş maçının oynanacağı tarih netlik kazandı. Peki, "Samsunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? Samsunspor - Beşiktaş maçı saat kaçta?" İşte detaylar...

        • 2

          SAMSUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

          Samsunspor-Beşiktaş maçı, 11 Ağustos 2024 tarihinde saat 21:45 oynanacak.

        • 3

          SAMSUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

          Mücadele beIN SPORTS ekranlarından yayınlanacak.

        • 4

          SÜPER LİG 1. HAFTA MAÇLARI

          9 Ağustos

          21:00 - Galatasaray - Hatayspor

          10 Ağustos

          19:15 - Kasımpaşa - Konyaspor

          21:45 - Fenerbahçe - Adana Demirspor

          21:45 - Antalyaspor - Göztepe

        • 5

          11 Ağustos

          19:15 - Sivasspor - Trabzonspor

          21:45 - Alanyaspor - Eyüpspor

          21:45 - Samsunspor - Beşiktaş

        • 6

          12 Ağustos

          21:00 - Rizespor - Başakşehir Futbol Kulübü

          21:00 Bodrum FK - Gaziantep Futbol Kulübü

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