Samsunspor - Beşiktaş: 1-2 (MAÇ SONUCU)
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor'a konuk olan Beşiktaş, rakibini 2-1 mağlup ederek zirve yarışına tutundu. Yeni hocası Rıza Çalımbay yönetiminde 2'de 2 yapan siyah-beyazlılara üç puanı getiren golleri Cenk Tosun ve Omar Colley kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleyi 2-1 kazanarak, 2yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay yönetimindeki ikinci maçından da galip ayrıldı.
Beşiktaş'a üç puanı getiren golleri 17. dakikada Cenk Tosun ve 84. dakikada Omar Colley kaydetti.
Samsunspor'un tek golü 25'te Mouandilmadji'den geldi.
Deplasmanda iki maç sonra kazanan siyah-beyazlılar puanını 25'e çıkarıp 3. sıraya tırmandı.
Evinde üç maç sonra kaybeden düşme hattındaki Samsunspor ise 8 puanda kaldı.MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Beşiktaş'ta Chamberlain'in pasında Onur Bulut, ceza sahası içine yerden sert ortaladı, Soner Gönül'e çarpan top ağlarla buluştu. Hakem Abdulkadir Bitigen, ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.
14. dakikada Beşiktaş, penaltı kazandı. Sol çaprazdan çalımlarla ceza sahasına giren Rosier, Soner Gönül'le mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.
17. dakikada Beşiktaş öne geçti. Siyah-beyazlı takımın kazandığı penaltıyı Cenk Tosun kullandı. Bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Okan Kocuk'tan dönen topu Cenk Tosun tamamladı: 0-1.
23. dakikada ev sahibi takım peş peşe korner kazandı. Zeki Yavru'nun sağ taraftan ortasına iyi yükselen Van Drongelen, topa kafayı vurdu. Kaleci Mert Günok çizgiden topu kornere çeldi. Aynı dakika içinde sol taraftan kazanılan köşe atışını ise Soner Gönül kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasında Van Drongelen sert vurdu; kaleci Mert Günok'u geçen topu kale direğinin dibinden Rosier kornere gönderdi.
25. dakikada Samsunspor beraberliği yakaladı. Zeki Yavru'nun ceza sahasına ortasında Moundilmadji, şık bir voleyle topu ağlarla buluşturdu: 1-1.
58. dakikada Samsunspor atağında Taylan Antalya'nın defansın arkasına ortasında Emre Kılınç, kaleci Mert Günok ve Necip Uysal'ın arasından topa dokundu, meşin yuvarlak direği sıyırarak kornere gitti.
72. dakikada misafir takımın atağında Necip Uysal'ın ortasına iyi yükselen Aboubakar kafayla vurdu, top direğe çarparak auta çıktı.
80. dakikada Beşiktaş atağında Amir'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Okan Kocuk, topu son anda çizgiden kornere çeldi.
84. dakikada siyah-beyazlı takım 2-1 öne geçti. Beşiktaş'ın kazandığı korner atışını Amir kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasına iyi yükselen Colley, kafayla vurdu, kale çizgisi üzerinde Emre Kılınç'tan top geri döndü. Bu pozisyonda ceza saha içinde oluşan karambolde top önünde kalan Fernandes, sert vurdu, Colley'in göğsüne çarpan meşin yuvarlar ağlara gitti. 2-1
90+4 dakikada Emre Kılınç'ın sağ çaprazdan ortasına iyi yükselen Ercan Kara kafayla vurdu, top arka direğe çarparak auta çıktı.
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl Usta
Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 69 Muhammed Gümüşkaya), Satka, Van Drongelen (Dk. 88 Laura), Soner Gönül, Benasser (Dk. 35 Schindler), Taylan Antalyalı, Holse, Ntcham, Emre Kılınç, Moundilmadji (Dk. 84 Ercan Kara)
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut (Dk. 46 Aboubakar), Necip Uysal, Masuaku, Colley, Hadziahmetovic, Chamberlain (Dk. 77 Demir Ege Tıknaz), Gedson Fernandes, Rosier, Muleka (Dk. 90+5 Semih Kılıçsoy), Cenk Tosun (Dk. 67 Tayfur Bingöl)
Goller: Dk. 25 Moundilmadji (Yılport Samsunspor), Dk. 17 Cenk Tosun, Dk. 84 Colley (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Satka, Dk. 59 Moundilmadji (Yılport Samsunspor), Dk. 42 Rosier (Beşiktaş)