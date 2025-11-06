Samsunspor, Avrupa sahnesinde Hamrun karşısında: Hedef 3'te 3!

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında sahasında bu akşam Malta temsilcisi Hamrun Spartans ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma, TSİ 20.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Müsabakayı Kazakistan Futbol Federasyonu'ndan Bulat Sariyev yönetecek. Sariyev'in yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Sergei Vassyutin ile Denis Labashov üstlenecek. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Arman Ismuratov olacak.

Samsun ekibi, Hamrun Spartans maçının ardından sırasıyla Breidablik (İzlanda), AEK (Yunanistan) ve Mainz 05 (Almanya) ile karşılaşacak.

İlk maçta rakibine 2-1 mağlup olan Samsunspor, rövanş maçında 0-0 berabere kalarak Avrupa Ligi'nden elendi ve yoluna Konferans Ligi'nde devam etti.

Karadeniz ekibinde tedavilerine devam edilen Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa, Ebrima Ceesay ve Bedirhan Çetin de Hamrun Spartans müsabakasında forma giyemeyecek.

AVRUPA'DA 15. MAÇ

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Malta'nın Hamrun Spartans takımını konuk edecek Samsunspor, Avrupa kupalarında 15. kez sahaya çıkacak.

Avrupa kupalarında üçüncü kez yer alan Karadeniz ekibi, daha önce 2 kez Intertoto Kupası'nda boy göstermişti.

Samsunspor, 1996-1997 sezonunda ligi 9. sırada tamamlayarak ilk kez Intertoto Kupası'na katıldı. Grup maçlarında Odense'yi 2-0, Kaunas'ı 1-0 ve Leiftur'u 3-0 yenen Samsunspor, Amburgo'ya 3-1 yenilerek grupta ikinci sırada yer aldı ve kupadan elendi.

1997-1998 sezonunda ligi 5. sırada bitirerek tekrar Intertoto Kupası'na katılma hakkı kazanan kırmızı-beyazlılar, eleme usulü oynanan kupanın ilk maçında Lyngby'i sahasında 3-0 mağlup etti. Deplasmanda 3-1 yenilmesine rağmen tur atlayan Samsunspor, 2. turda İngiliz takımı Crystal Palace'ı her iki maçta 2-0 yenip yarı finalde Alman ekibi Werder Bremen'in rakibi oldu.

Samsunspor, Werder Bremen'e her iki maçta da 3-0 yenilerek elendi.