Samsunspor: 0 - Pendikspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor ile Pendikspor, 0-0 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti. İki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.
Bu sonucun ardından Samsunspor puanını 37'ye, alt sıralarda yer alan Pendikspor ise 19'a yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Karadeniz temsilcisi Beşiktaş'a konuk olacak. Pendikspor ise evinde Başakşehir'i ağırlayacak.