31 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Samsung’un yeni amiral gemisi telefonunu tanıtacağı etkinliğin tarihi belli oldu. Buna göre Samsung Galaxy S20 modelinin sahneye çıkması beklenen Samsung Unpacked etkinliği 11 Şubat 2020 tarihine gerçekleştirilecek.
Samsung’un Galaxy serisinin yeni üyesinin tanıtılacağı etkinlik, San Francisco’da düzenlenecek. Türkiye saati ile 22:00’de başlayacak olan etkinlik Samsung’un internet sitesi üzerinden de canlı olarak yayınlanacak.
Samsung, 11 Şubat’taki bu etinlikle, önceki yıllardaki geleneğini bozmayarak, bu yıl da yeni Galaxy S modelini, İspanya’da Şubat ayı sonunda gerçekleştirilecek olan Mobil Dünya Kongresi öncesinde tanıtmış olacak.
Mart 2020’den itibaren satışa sunulması beklenen Samsung Galaxy S’in yeni modeli Galaxy S20 serisinin düşük ışıkta daha iyi bir performans göstermesi için ‘Super ISO’ özelliğiyle gelmesi bekleniyor.
Samsung Galaxy S20’nin teknik özelliklerinin yanısıra Türkiye’ye gelip gelmeyeceği de merak konusu. Çünkü, hatırlanacağı üzere Google, Android cihaz üreticilerine Türkiye’de 12 Aralık 2019’dan bu yana Google Mobil Servisleri (GMS) için lisans vermiyor.
TÜRKİYE'YE GELEBİLECEK Mİ?
Konuyla ilgili olarak geçen ay bir açıklama yapan Samsung Türkiye, Rekabet Kurumu’nun Google’ın faaliyetleri ile ilgili aldığı kararı ve bununla ilgili süreçleri yakından takip ettiklerini belirtmişti.
2020’de çıkacak yeni Galaxy ürünlerinin GMS lisansı olmadan nasıl pazara sunalacağı konusu belirsizliğini korurken, Samsung Türkiye, 17 Aralık 2019’da şu açıklamayı yapmıştı.
"Samsung Electronics olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerin yasalarına göre ticari faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Türkiye’de Rekabet Kurumu’nun Google’ın faaliyetleri ile ilgili aldığı kararı ve bununla ilgili süreçleri yakından takip ediyoruz.
2020’de çıkacak yeni Galaxy ürünleri ile ilgili Türkiye’deki lansman çalışmalarımıza ve planlamalarımıza devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Rekabet Kurumu tarafından yürütülen süreçle ilgili gelişmelere göre kullanıcılarımızı ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."
Google ile Rekabet kurumu arasında süren sorunlar hala çözüme kavuşmazken, Huawei ise bugün yaptığı duyuru ile Google servisleri olmayan yeni telefonu Mate 30 Pro'yu 5 Şubat 2020 tarihinden itibaren Türkiye'de satışa çıkaracağını duyurdu.
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