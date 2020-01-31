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Google Mobil Servisleri (GMS) yerine Huawei Mobil Servisleri (HMS) ile desteklenen ve yine Android uygulama mağazası Google Play yerine Huawei AppGallery barındıran Huawei Mate 30 Pro modelinin Türkiye çıkış tarihi açıklandı. Buna göre Huawei Mate 30 Pro’nun 5 Şubat 2020 tarihinde Huawei İstinyePark ve İzmir MaviBahçe Deneyim Mağazaları ile Huawei’nin Kadıköy ve Ankara’da bulunan servis merkezlerinde tüketicilerle buluşması planlanıyor.

Huawei Mate 30 Pro, 40MP Cine Kamera, 40MP SuperSensing Kamera, 8MP Telefoto Kamera ve 3 Boyutlu Derinlik Algılama Kamerasıyla devrim niteliğinde bir dörtlü dairesel kamera sistemine sahip. Telefondaki SuperSensing Cine Kamera, ileri teknoloji kameralarla rekabet eden çarpıcı fotoğraflar çekebilen bir çift ana kamera sistemi.

Cine Kamera, genişletilmiş dinamik aralığa sahip 4K / 60fps, 7680 fps'de ultra yavaş çekim, video çekimi için 51200 ISO değerinde yüksek ISO değeri özelliklerine sahip olan, 1 / 1,54 inçlik bir sensör boyutuna sahip. Kamera ayrıca 4K, Düşük-Işık ve Ultra-Geniş hızlandırılmış çekim video seçeneklerini de destekliyor.

İŞLEMCİ VE KAMERA ÖZELLİKLERİ

Huawei Mate 30 Pro ayrıca profesyonel görünümlü sonuçlar için kayıt sırasında bokeh özellikleri sunuyor. Ek olarak, çift kamera sisteminin ikincisi, ISO 409.600 değerinde yüzde 40 daha fazla ışık alan 1 / 1.7 inç Huawei SuperSensing Cine Kamera olarak konumlanıyor.

8MP Huawei Telefoto Kamera 3x optik zoom, 5x Hibrit zoom ve 30x Dijital zoom sunuyor. Cihazın ön taraftaka 3D Derinlik Algılama Kamerası, özçekimler ve portreler için alan derinliği bilgileriyle gelişmiş bokeh efektleri sunuyor.

Ultra dar çentik tasarımına ve ince çerçevelere sahip olan Mate 30 Pro, kenardan kenara sürükleyici bir izleme deneyimi sunmak için 88 derecelik eğimli Huawei Horizon Ekranına sahip.

Huawei Mate 30 Pro ayrıca yan ses düğmelerini görünmez sanal tuşlarla değiştirmek için Sezgisel Yan Dokunma Etkileşimi özelliğini sunuyor. Bu özellik aynı zamanda kullanıcıların cihazın her iki tarafındaki ses seviyesi tuşunu özelleştirmesini sağlıyor.

Huawei Kirin 990 mobil işlemci barındıran Mate 30 Pro, yeni nesil yapay zeka performansı için büyük bir çift çekirdekli NPU ve mikro NPU çekirdeği içeren Da Vinci NPU mimarisini kullanıyor. Kirin 990 aynı zamanda yeni “Görüntü Sinyal İşlemcisi (ISP) 5.0” ile destekleniyor, bu da kullanıcıların düşük ışıklı ortamlarda yaptıkları fotoğraf ve video çekimlerinde performansı artırıyor.

4500 mAh değerinde bir bataryaya sahip olan Huawei Mate 30 Pro, 40W kablolu ve kablosuz 27W değerlerine sahip Huawei Süper Şarj Teknolojisini de barındırıyor.

GMS YERİNE HMS, GOOGLE PLAY YERİNE APPGALLERY

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, ABD’nin kara listesine alınmasından sonra Google’ın GMS lisansını iptal etmesi üzerine Huawei AppGallery, Huawei Temalar, Huawei Bulut Depolama, Huawei Tarayıcı, Huawei Müzik, Huawei Video, Huawei Okuyucu, Huawei Asistan ve diğer HMS uygulamalarını dünya çapında kullanıma açtı. Yine Google Play yerine de Huawei AppGallery konumlandırıldı.

Nisan 2018'deki küresel lansmanından bu yana Huawei AppGallery, şu anda 170'den fazla ülke ve bölgede aylık 390 milyondan fazla aktif kullanıcıya hizmet verir hale geldi. Toplam yüklemelerin bir yılda 180 milyara ulaştığı Huawei AppGallery, 2019 ikinci yarı itibariyle Türkiye’de de aktif hale getirilmişti.

TÜRKİYE FİYATI 8999 TL OLACAK

Bu kapsamda Huawei’nin Türkiye’de satışa sunmaya hazırlandığı Mate 30 Pro modelinde de GMS yerine HMS, Google Play yerine de AppGallery yer alacak.

Huawei Mate 30 Pro’nun 8999 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ile 5 Şubat 2020 tarihinde Huawei İstinyePark ve İzmir MaviBahçe Deneyim Mağazaları ile Huawei’nin Kadıköy ve Ankara’da bulunan servis merkezlerinde ‘Uzay Gri’ rengiyle tüketicilerle buluşması planlanıyor. Huawei, Türkiye’de Mate 30 Pro’nun sahibi olacak ilk 100 kişiye de özel bir hediye vereceğini duyurdu.