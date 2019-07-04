Android işletim sistemi, akıllı telefon işletim sistemleri arasında, bazen en karışık sistem olabiliyor. Özellikle pek çok kullanıcı, telefonundaki verileri tam anlamı ile silebilmek için yapması gereken format atma işlemini nasıl yapıldığını bilmiyor. Samsung telefonlar ise bu konuda rakip pek çok markanın telefonlarına göre daha gelişmiş özellikler sunuyor. Peki Samsung Galaxy telefon modellerinde format ve sıfırlama işlemi nasıl yapılır?

ADIM ADIM SAMSUNG GALAXY TELEFON SIFIRLAMA

İlk adım "Ayarlar"

Telefon'da yer alan menü kısmından "Ayarlar" yazan bölüme giriyoruz.

İKİNCİ ADIM "AYARLAR MENÜSÜ"

Ayarlar Bölümünden "Telefon hakkında" bölümüne giriyoruz.

Telefon Hakkında bölümünden sonra en aşağıda bulunan "Sıfırla" butonuna basıyoruz.

"Fabrika Ayarları" kısmına tıklıyoruz.

Karşımıza çıkan sayfada "Fabrika ayarlarına dön" butonuna tıklayıp telefonumuzu ilk aldığımız güne hiç kullanılmamış bir şekilde sıfırlanmak üzere formatlıyoruz. İşte bu kadar.