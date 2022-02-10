HABERTURK.COM

Samsung yeni amiral gemisi telefonu Samsung Galaxy S22 Ultra’yı tanıttı. Galaxy Note modellerinde olduğu gibi yerleşik S Pen ile gele telefon, gelişmiş Nightography ve video özellikleri, iki gün süren pil ömrüne sahip.

Galaxy S22 Ultra; Phantom Black, Phantom White, Green ve S22 Ultra'da yeni bir seçenek olarak sunulan Burgundy dahil dört farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak.

NOTE SERİSİNDEN S SERİSİNE TRANSFER: S PEN

Yeni Galaxy S22 Ultra ile ilk kez bir Galaxy S serisi cihazda yer alan S Pen, kullanıcıların Galaxy S22 Ultra'nın ekranında tıpkı bir kalem kullanır gibi yazıp çizebilmesine ve uygulamaların yeni yönlerini keşfedebilmesine imkân sağlıyor.

GECE VE GÜNDÜZ İÇİN NIGHTOGRAPHY ÖZELLİĞİ

Galaxy S22 serisi cihazların hepsinde bulunan İleri Düzey Nightography özelliği, gündüz ve gece ortamında, ön ve arka kameralarla daha canlı ve net videoları çekebilmeyi sağlıyor. Galaxy S22 Ultra'da Samsung'un bugüne kadar geliştirdiği en büyük piksel sensörü olan 2,4um piksel sensör kullanılıyor. Videolar için ‘Otomatik Kadraj’ özelliği ise kadrajdaki kişi sayısı ister bir ister on olsun kameranın her zaman istenilen kişiye odaklanmasını sağlıyor.

Görüntüyü 100 kat daha yakınlaştıran yakınlaştırma özellikleriyle gelen Galaxy S22 Ultra, kamera içi düzenleme araçları için kapsamlı bir fonksiyon sunan Expert RAW uygulaması ile DSLR benzeri bir deneyim sunuyor. Bu uygulama sayesinde fotoğraflar, 16bit’e kadar RAW formatında kaydedilebiliyor.

TEK ŞARJ İLE 2 GÜNE KADAR KULLANIM

Yeni 4nm işlemciye sahip ilk Galaxy S serisi cihazı olan Galaxy S22 Ultra’da Wi-Fi 6'dan iki kata kadar daha hızlı Wi-Fi 6E özelliği bulunuyor. Tek şarjla iki güne kadar kullanım sunan güçlü pile sahip Galaxy S22 Ultra, 45 W Süper Hızlı Şarj özelliğini de desteklediğinden, 10 dakikalık şarjla 50 dakika boyunca video çekimi yapabiliyor.

MART AYINDA SATIŞA ÇIKACAK

Galaxy S22 Ultra'nın 6.8 inç, Dinamik AMOLED 2X ekranı ise 1.750 nit'lik parlaklık değerine sahip. tanıtımda verilen bilgiye göre Galaxy S22 serisinin tamamı ilerleyen dönemde çıkacak dört yeni Android işletim sistemi güncellemesini destekleyecek.

Galaxy S22 Ultra akıllı telefonların, Mart ayından itibaren, satışa sunulması planlanıyor. Cihaz, Phantom Black, Phantom White, Green, Burgundy renk alternatifleri; 128GB, 256GB ve 512GB hafıza seçenekleri, 8GB ve 12GB RAM özellikleri ile satışa sunulacak.

Samsung Galaxy S22 Ultra'nın özellikleri

Galaxy S22 Ultra Ekran 6.8 inçEdge QHD+ Dinamik AMOLED 2X Ekran Süper Akıcı 120Hz yenileme hızı (10~120Hz) Oyun Modu’nda 240Hz Dokunmatik Örnekleme Hızı Vision booster Göz koruma kalkanı * Çapraz olarak ölçüldüğünde, Galaxy S22 Ultra’nınekran boyutu tam dikdörtgende 6,8 inçtir. Yuvarlatılmış köşeler ve kamera deliği nedeniyle gerçek görüntülenebilir alan daha azdır.

*Galaxy S22 Ultra’nın Vision booster özellikli Dinamik AMOLED 2X ekranı, DCI-P3 renk aralığında yüzde 100 Mobil Renk Hacmi için VDE Almanya'dan sertifika aldı. Bu da resimlerinizin soluk olmayacağı ve farklı parlaklık düzeylerinden bağımsız olarak inanılmaz derecede canlı renkler elde edeceğiniz anlamına gelmektedir. 1750 nit'e kadar maksimum ekran parlaklığı elde edebilir. Daha parlak bir görüntü kalitesi için dijital içeriğin karanlık ve aydınlık yönleri arasındaki kontrastı iyileştirir. Mobil deneyiminizi daha sürükleyici hale getirmek için Galaxy S22 Ultra’da 3.000.000:1 kontrast oranı mevcuttur. Güvenlik Ultrasonik Parmak İzi Boyutlar ve Ağırlık 77.9 X 163.3 X 8.9mm, 229g Kamera 12MP Ultra-GenişKamera F2.2 108 MP GenişKamera F1.8 10MP Tele-foto kamera 3x Optical Zoom, F2.4 10MP Tele-foto kamera 10x Optical Zoom, F4.9 40MP Ön Kamera F2.2 *100X Space Zoom, Yapay Zekâ destekli Süper Çözünürlük teknolojisine sahip 10x Optik Yakınlaştırma ve 100x dijital yakınlaştırma özelliklidir. 10x üzerinde yakınlaştırma yapıldığında görüntüde bozulmalar gerçekleşebilir. AP Gelişmiş 4nm İşleme Hafıza Pazara ve operatöre göre farklılık gösterebilirUltra S22 Ultra 6.81'' 12GB_512GB Ultra S22 Ultra 6.81'' 12GB_256GB Ultra S22 Ultra 6.81'' 8GB_128GB Plus S22 + 6.55'' 8GB_256GB Plus S22 + 6.55'' 8GB_128GB Base S22 6.06'' 8GB_128GB * Gerçek depolama alanı ülkeye, modele, dosya boyutuna ve formata göre değişebilir. * Hafıza opsiyonları ülkeye göre farklılık gösterebilmektedir. Pil 5000 mAh * Tipik kullanım koşulları altında ortalama pil ömrüne dayalı değerdir. Tipik kullanıma dayalı ortalama beklenen performanstır. Gerçek pil ömrü, ağ, seçilen özellikler, arama sıklığı ve ses, veri ve diğer uygulama kullanım kalıpları gibi faktörlere bağlıdır. Şarj 45W'a kadar Kablolu 15W Kablosuz Kablosuz Güç Paylaşımı USB-IF uyumlu *Ortalama/tipik bir kullanıcının kullanım profiline göre elde edilen tahmini değerdir. ABD ve İngiltere'de 8 Aralık-20 Aralık tarihleri arasında, SM-S901, SM-S906, SM-S908 ön sürümleriyle 5G Sub6 ağları kullanılarak varsayılan ayarlarda StrategyAnalytics tarafından bağımsız olarak değerlendirilmiştir (5G mmWave ağı altında test edilmemiştir). Gerçek pil ömrü, ağ ortamına, kullanılan özelliklere ve uygulamalara, arama ve mesajların sıklığına, şarj edilme sayısına ve diğer birçok faktöre göre farklılık göstermektedir. * Duvar şarj cihazı ayrı satılır; yalnızca Samsung tarafından onaylanmış şarj cihazlarını ve kabloları kullanın. Cihazınızın hasar görmesini önlemek için uyumsuz, aşınmış veya hasarlı pilleri, şarj cihazlarını veya kabloları kullanmayın. 45W şarjı destekler. *USB Implementers Forum, Inc. (USB-IF), 1995 yılında USB uyumlu cihazların pazarda ve tüketiciler arasında yaygınlaşmasının desteklenmesi ve hızlandırılması amacıyla kurulmuştur. Galaxy S22 ve S22+'ın Süper Hızlı Şarj özelliğinin USB standartlarına uygunluğu onaylanmış olup, ilgili ürünler sektördeki en yüksek standartları karşılamaktadır. İlgili sertifikaya www.usb.org adresinden ulaşılabilir. * Galaxy S22, S22+, S22 Ultra, Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, S21 FE 5G, S21 5G, S21+ 5G, S21 Ultra 5G, Z Fold2, Note20, Note20 Ultra, S20 FE, S20, S20+, S20 Ultra, Z Flip, Note10, Note10+, S10e, S10, S10+, Katlama, S9, S9+, S8, S8+, S8 Aktif, S7, S7 kenar, S7 Aktif, S6, S6 kenar , S6 Aktif, S6 kenar+, Note9, Note8, Note FE ve Note5 gibi Qi kablosuz şarjlı diğer marka akıllı telefonlarla sınırlıdır. Yalnızca Galaxy Buds2, Buds Pro, Buds Live, Watch4, Watch4 Classic, Watch3, Watch Active2, Watch Active, Gear Sport, Gear S3, Galaxy Watch ve Galaxy Buds gibi belirli Samsung Galaxy giyilebilir ürünlerle birlikte sunulur. Pil gücü %30'dan düşük olduğunda Kablosuz Güç Paylaşımı çalışmayabilir. Belirli aksesuarlar, kapaklar, diğer marka cihazlar veya bazı Samsung giyilebilir cihazlarla çalışmayabilir. Ağ ortamınıza bağlı olarak çağrı alımını veya veri servislerini etkileyebilir.

Belirli aksesuarlar, kapaklar, diğer marka cihazlar veya bazı Samsung giyilebilir cihazlarla birlikte çalışmayabilir. Ağ ortamınıza bağlı olarak çağrı alımını veya veri hizmetlerini etkileyebilir. İşletim Sistemi Android 12 One UI 4.1 Ağ ve Bağlantı Özellikleri 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.2

* Belirli pazarlarda bulunan optimum 5G ağ bağlantısı gerektirir. Kullanılabilirlik ve ayrıntılar için operatörünüze danışın. İndirme ve akış hızları içerik sağlayıcıya, sunucu bağlantısına ve diğer faktörlere göre değişebilir. . *LTE modelinin kullanılabilirliği ülkeye ve operatöre göre farklılık gösterebilmektedir. * Wi-Fi 6E ağ kullanılabilirliği pazara, ağ sağlayıcısına ve kullanıcı ortamına göre farklılık göstermektedir. En iyi düzeyde bağlantı gerektirir. Wi-Fi 6E yönlendiricisi gerekmektedir. * Ultra Geniş Bant desteği mevcuttur. Ödeme NFC ile *Belirli pazarlarda mevcuttur. Ödeme çözümleri ve mevcut özellikler pazara, operatöre ve hizmet sağlayıcılara göre farklılık gösterebilmektedir. Sensörler İvmeölçer, Barometre, Parmak İzi Sensörü, GyroSensörü, JeomanyetikSensör, HallSensörü, Işık Sensörü, Yakınlık Sensörü Suya Dayanıklılık IP68 Galaxy S22 Ultra ve S Pen IP68 suya dayanıklılık onaylıdır. IP68 derecesi ile uyumlu, 30 dakikaya kadar 1,52cm suya dayanıklı. Kalıntıyı durulayın/ıslandıktan sonra kurutun. IP68, 1,5 metre derinliğe ve 30 dakikaya kadar tatlı su ortamında gerçekleştirilen testlere dayalıdır. Islandığında kalıntı varsa durulayın/ıslaksa kurutun. Plaj veya havuz kullanımı için tavsiye edilmemektedir.

S22 SERİSİNİN YENİ ÜYELERİ: GALAXY S22 VE GALAXY S22+

Samsung’un tanıtım etkinliğinde Galaxy S22 Ultra ile birlikte sahneye çıkan diğer yeni akıllı telefonlar ise gelişmiş akıllı görüntü işleme özelliğine sahip dinamik kameralı Galaxy S22 ve S22+ oldu. Galaxy S22 serisi, S21 ve S21+’dan yüzde 23 daha büyük sensör boyutu, Uyarlanabilir Piksel Teknolojisi ve akıllı telefonun kamerası çok daha fazla ışık alıp, ayrıntıları aktarabilen ve karanlık ortamlarda daha iyi çekim yetenekleri sunan Nightography gibi özelliklerle öne çıkıyor.

Hem Galaxy S22 hem de Galaxy S22+, 50MP güçlü ana kameraya, 10MP tele-lense ve 12MP ultra-geniş lense sahip. Ayrıca, yeni Otomatik Çerçeve özelliği, kullanıcıların arkadaşlarıyla video çekerken çerçevede 10’a kadar kişiyi tespit etmesine imkan sunuyor ve kamera odağını otomatik olarak ayarlayabiliyor. Her iki cihazda da titremeyi azaltmak için gelişmiş VDIS (Video Digital Image Stabilisation) teknolojisi bulunuyor.

4NM İŞLEMCİ İLE GELİYOR

4nm işlemci barındıran Galaxy S22 ve S22+ akıllı telefonlar, ‘Ağ davranışı analizi’ özelliğiyle de kullanıcıların hangi uygulamayı kullandığını otomatik olarak algılayıp işlemci gücünü o uygulamada toplayarak uygulama performansını iyileştiriyor. Galaxy S22+ tek şarjla bir günden daha uzun süre devam edebilen bir pil barındırıyor. Galaxy S22+ 45W Süper Hızlı Şarj, Galaxy S22 ise 25W Hızlı Şarj özelliğine de sahip.

Galaxy S22 ve S22+, Vision Booster teknolojisi ile üretilen dinamik AMOLED 2x ekrana sahip. Galaxy S22'nin 6.1 inç, Galaxy S22+'nın 6,6 inç ekranları ortam ışığına göre parlaklığı ve renk kontrastını otomatik olarak ayarlayabiliyor.Galaxy S22’nin 1.300nit'lik, S22+’ın ise 1.750nit'lik parlaklık seviyesi bulunuyor.

Galaxy S22 ve Galaxy S22+ akıllı telefonların da S22 Ultra’da olduğu gibi Mart ayı içinde satışa sunulması planlanıyor. Her iki cihaz da Phantom Black, Phantom White, Green, Pink Gold renk alternatifleri, 128GB ile 256GB hafıza seçenekleri ve 8GB RAM özelliğiyle satışa sunulacak.

Samsung Galaxy S22 ve Galaxy S22+ modellerinin özellikleri

Galaxy S22 ve Galaxy S22+ Galaxy S22 Galaxy S22+ Ekran 6.1inç FHD+ Dinamik AMOLED 2X Ekran Süper Akıcı 120Hz yenileme hızı (10~120Hz) Oyun Modu’nda 240Hz Dokunmatik Örnekleme Hızı Vision Booster Göz koruma kalkanı 6.6inç FHD+ Dinamik AMOLED 2X Ekran Süper Akıcı 120Hz yenileme hızı (10~120Hz) Oyun Modunda 240Hz Dokunmatik Örnekleme Hızı Vision Booster Göz koruma kalkanı * Çapraz olarak ölçüldüğünde, Galaxy S22'nin ekran boyutu tam dikdörtgende 6,1 inç, yuvarlatılmış köşeler dikkate alındığında 5,9 inçtir. Galaxy S22+'ın ekran boyutu tam dikdörtgende 6,6 inç ve yuvarlak köşeler dikkate alındığında inçtir. Yuvarlatılmış köşeler ve kamera deliği nedeniyle gerçek görüntülenebilir alan daha azdır. Güvenlik Ultrasonik Parmak İzi Boyutlar ve Ağırlık 70.6 x 146.0 x 7.6mm, 168g 75.8 x 157.4 x 7.6mm, 196g Kamera 12MP Ultra-Geniş Kamera F2.2, FOV 120˚ 50 MP Geniş Kamera Dual Pixel AF, OIS, F1.8, FOV 85˚ 10MP Tele-foto kamera 3x Optical Zoom, OIS, F2.4, FOV 36˚ 10MP Ön Kamera F2.2, FOV 80˚ AP Gelişmiş 4nm İşleme * Pazara ve operatöre göre farklılık gösterebilir Hafıza S22: 8 + 128GB S22+:8 + 256GB 8 + 128GB * Gerçek depolama alanı pazara, modele, dosya boyutuna ve formata göre değişebilir. Pil 3,700mAh 4,500mAh * Üçüncü taraf laboratuvar koşullarında test edilen tipik değerdir. Tipik değer, IEC 61960 standardı kapsamında test edilen pil numuneleri arasında pil kapasitesindeki sapma dikkate alınarak elde edilen tahmini ortalama değer anlamına gelmektedir. Nominal (minimum) kapasite, Galaxy S22 için 3590 mAh ve Galaxy S22+ için 4370 mAh'dir. Gerçek pil ömrü ağ ortamına, kullanım biçimine ve diğer faktörlere bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir. Şarj 25W Kablolu 15W Kablosuz Kablosuz Güç Paylaşımı USB-IF uyumlu 45W'a kadar Kablolu 15W Kablosuz Kablosuz Güç Paylaşımı USB-IF uyumlu * Ortalama/tipik bir kullanıcının kullanım profiline göre elde edilen tahmini değerdir. ABD ve İngiltere'de 8 Aralık-20 Aralık tarihleri arasında, SM-S901, SM-S906, SM-S908 ön sürümleriyle 5G Sub6 ağları kullanılarak varsayılan ayarlarda Strategy Analytics tarafından bağımsız olarak değerlendirilmiştir (5G mmWave ağı altında test edilmemiştir). Gerçek pil ömrü, ağ ortamına, kullanılan özelliklere ve uygulamalara, arama ve mesajların sıklığına, şarj edilme sayısına ve diğer birçok faktöre göre farklılık göstermektedir. *25W Güç Adaptörü, 45W Güç Adaptörü ve veri kablosu ayrı satılır. Galaxy S22+ için orijinal Samsung 45W Güç Adaptörü ve veri kablosunun kullanılması önerilmektedir. Galaxy S22 için orijinal Samsung 25W Güç Adaptörü ve veri kablosunun kullanılması önerilmektedir. * USB Implementers Forum, Inc. (USB-IF), 1995 yılında USB uyumlu cihazların pazarda ve tüketiciler arasında yaygınlaşmasının desteklenmesi ve hızlandırılması amacıyla kurulmuştur. Galaxy S22 ve S22+'ın Süper Hızlı Şarj özelliğinin USB standartlarına uygunluğu onaylanmış olup, ilgili ürünler sektördeki en yüksek standartları karşılamaktadır. İlgili sertifikaya www.usb.org adresinden ulaşılabilir. * Galaxy S22, S22+, S22 Ultra, Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, S21 FE 5G, S21 5G, S21+ 5G, S21 Ultra 5G, Z Fold2, Note20, Note20 Ultra, S20 FE, S20, S20+, S20 Ultra, Z Flip, Note10, Note10+, S10e, S10, S10+, Fold, S9, S9+, S8, S8+, S8 Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge+, Note9, Note8, Note FE ve Note5 gibi Qi kablosuz şarj özellikli Samsung veya diğer marka akıllı telefonlarla sınırlıdır. Yalnızca Galaxy Buds2, Buds Pro, Buds Live, Watch4, Watch4 Classic, Watch3, Watch Active2, Watch Active, Gear Sport, Gear S3, Galaxy Watch ve Galaxy Buds gibi belirli Samsung Galaxy giyilebilir ürünlerle birlikte sunulur. Pil gücü %30'dan düşük olduğunda Kablosuz Güç Paylaşımı özelliği çalışmayabilir. Belirli aksesuarlar, kapaklar, diğer marka cihazlar veya bazı Samsung giyilebilir cihazlarla birlikte çalışmayabilir. Ağ ortamınıza bağlı olarak çağrı alımını veya veri hizmetlerini etkileyebilir. İşletim Sistemi Android 12 One UI 4.1 Ağ ve Bağlantı Özellikleri 5G, LTE, Wi-Fi 6E (Galaxy S22+) / Wi-Fi 6(Galaxy S22), Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.2 *5G hizmetleri yalnızca 5G ağının etkin olduğu konumlarda desteklenmektedir. En iyi düzeyde 5G bağlantısı gerektirir. Gerçek hız, pazara, operatöre ve kullanıcı ortamına bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir. *LTE modelinin kullanılabilirliği ülkeye ve operatöre göre farklılık gösterebilmektedir. * Wi-Fi 6E ağ kullanılabilirliği pazara, ağ sağlayıcısına ve kullanıcı ortamına göre farklılık göstermektedir. En iyi düzeyde bağlantı gerektirir. Wi-Fi 6E Router gerekmektedir. *Galaxy S22+ tarafından desteklenen Ultra Geniş Bant. Sensörler İvmeölçer, Barometre, Parmak İzi Sensörü, Gyro Sensörü, Jeomanyetik Sensör, Hall Sensörü, Işık Sensörü, Yakınlık Sensörü Suya Dayanıklılık IP68 * IP68, 1,5 metre derinliğe ve 30 dakikaya kadar tatlı su ortamında gerçekleştirilen testlere dayalıdır. Islandığında kalıntı varsa durulayın/ıslaksa kurutun. Plaj veya havuz kullanımı için tavsiye edilmemektedir.