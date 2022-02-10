Samsung yeni amiral gemisi telefonu Samsung Galaxy S22 Ultra’yı tanıttı. Galaxy Note modellerinde olduğu gibi yerleşik S Pen ile gele telefon, gelişmiş Nightography ve video özellikleri, iki gün süren pil ömrüne sahip.
Galaxy S22 Ultra; Phantom Black, Phantom White, Green ve S22 Ultra'da yeni bir seçenek olarak sunulan Burgundy dahil dört farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak.
NOTE SERİSİNDEN S SERİSİNE TRANSFER: S PEN
Yeni Galaxy S22 Ultra ile ilk kez bir Galaxy S serisi cihazda yer alan S Pen, kullanıcıların Galaxy S22 Ultra'nın ekranında tıpkı bir kalem kullanır gibi yazıp çizebilmesine ve uygulamaların yeni yönlerini keşfedebilmesine imkân sağlıyor.
GECE VE GÜNDÜZ İÇİN NIGHTOGRAPHY ÖZELLİĞİ
Galaxy S22 serisi cihazların hepsinde bulunan İleri Düzey Nightography özelliği, gündüz ve gece ortamında, ön ve arka kameralarla daha canlı ve net videoları çekebilmeyi sağlıyor. Galaxy S22 Ultra'da Samsung'un bugüne kadar geliştirdiği en büyük piksel sensörü olan 2,4um piksel sensör kullanılıyor. Videolar için ‘Otomatik Kadraj’ özelliği ise kadrajdaki kişi sayısı ister bir ister on olsun kameranın her zaman istenilen kişiye odaklanmasını sağlıyor.
Görüntüyü 100 kat daha yakınlaştıran yakınlaştırma özellikleriyle gelen Galaxy S22 Ultra, kamera içi düzenleme araçları için kapsamlı bir fonksiyon sunan Expert RAW uygulaması ile DSLR benzeri bir deneyim sunuyor. Bu uygulama sayesinde fotoğraflar, 16bit’e kadar RAW formatında kaydedilebiliyor.
TEK ŞARJ İLE 2 GÜNE KADAR KULLANIM
Yeni 4nm işlemciye sahip ilk Galaxy S serisi cihazı olan Galaxy S22 Ultra’da Wi-Fi 6'dan iki kata kadar daha hızlı Wi-Fi 6E özelliği bulunuyor. Tek şarjla iki güne kadar kullanım sunan güçlü pile sahip Galaxy S22 Ultra, 45 W Süper Hızlı Şarj özelliğini de desteklediğinden, 10 dakikalık şarjla 50 dakika boyunca video çekimi yapabiliyor.
MART AYINDA SATIŞA ÇIKACAK
Galaxy S22 Ultra'nın 6.8 inç, Dinamik AMOLED 2X ekranı ise 1.750 nit'lik parlaklık değerine sahip. tanıtımda verilen bilgiye göre Galaxy S22 serisinin tamamı ilerleyen dönemde çıkacak dört yeni Android işletim sistemi güncellemesini destekleyecek.
Galaxy S22 Ultra akıllı telefonların, Mart ayından itibaren, satışa sunulması planlanıyor. Cihaz, Phantom Black, Phantom White, Green, Burgundy renk alternatifleri; 128GB, 256GB ve 512GB hafıza seçenekleri, 8GB ve 12GB RAM özellikleri ile satışa sunulacak.
Samsung Galaxy S22 Ultra'nın özellikleri
S22 SERİSİNİN YENİ ÜYELERİ: GALAXY S22 VE GALAXY S22+
Samsung’un tanıtım etkinliğinde Galaxy S22 Ultra ile birlikte sahneye çıkan diğer yeni akıllı telefonlar ise gelişmiş akıllı görüntü işleme özelliğine sahip dinamik kameralı Galaxy S22 ve S22+ oldu. Galaxy S22 serisi, S21 ve S21+’dan yüzde 23 daha büyük sensör boyutu, Uyarlanabilir Piksel Teknolojisi ve akıllı telefonun kamerası çok daha fazla ışık alıp, ayrıntıları aktarabilen ve karanlık ortamlarda daha iyi çekim yetenekleri sunan Nightography gibi özelliklerle öne çıkıyor.
Hem Galaxy S22 hem de Galaxy S22+, 50MP güçlü ana kameraya, 10MP tele-lense ve 12MP ultra-geniş lense sahip. Ayrıca, yeni Otomatik Çerçeve özelliği, kullanıcıların arkadaşlarıyla video çekerken çerçevede 10’a kadar kişiyi tespit etmesine imkan sunuyor ve kamera odağını otomatik olarak ayarlayabiliyor. Her iki cihazda da titremeyi azaltmak için gelişmiş VDIS (Video Digital Image Stabilisation) teknolojisi bulunuyor.
4NM İŞLEMCİ İLE GELİYOR
4nm işlemci barındıran Galaxy S22 ve S22+ akıllı telefonlar, ‘Ağ davranışı analizi’ özelliğiyle de kullanıcıların hangi uygulamayı kullandığını otomatik olarak algılayıp işlemci gücünü o uygulamada toplayarak uygulama performansını iyileştiriyor. Galaxy S22+ tek şarjla bir günden daha uzun süre devam edebilen bir pil barındırıyor. Galaxy S22+ 45W Süper Hızlı Şarj, Galaxy S22 ise 25W Hızlı Şarj özelliğine de sahip.
Galaxy S22 ve S22+, Vision Booster teknolojisi ile üretilen dinamik AMOLED 2x ekrana sahip. Galaxy S22'nin 6.1 inç, Galaxy S22+'nın 6,6 inç ekranları ortam ışığına göre parlaklığı ve renk kontrastını otomatik olarak ayarlayabiliyor.Galaxy S22’nin 1.300nit'lik, S22+’ın ise 1.750nit'lik parlaklık seviyesi bulunuyor.
Galaxy S22 ve Galaxy S22+ akıllı telefonların da S22 Ultra’da olduğu gibi Mart ayı içinde satışa sunulması planlanıyor. Her iki cihaz da Phantom Black, Phantom White, Green, Pink Gold renk alternatifleri, 128GB ile 256GB hafıza seçenekleri ve 8GB RAM özelliğiyle satışa sunulacak.
Samsung Galaxy S22 ve Galaxy S22+ modellerinin özellikleri
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