SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA ÖZELLİKLERİ

Galaxy S22 için Galaxy S21'e benzer bir tasarım beklentisi var. Ayrıca Galaxy S22'nin 6.01 inç 120 Hz ekran ile geleceği konuşuluyor. Galaxy S22 Plus 6.55 inç 120 Hz ekrana ve Galaxy S22 Ultra ise 6.81 inç 120 Hz ekrana sahip olabilir.

Galaxy S22 Ultra'nın dahili S Pen yuvasına sahip olacağı ve böylece tasarımından, yazılımsal bazı özelliklere kadar bir Note serisi telefon gibi olacağı iddia ediliyor.

S22 ve S22 Plus'ın sırasıyla 3.800 mAh ve 4.000 mAh pil ile destekleneceği konuşulurken, Galaxy S22 Ultra'da bu değer 5.000 mAh olabilir. Daha hızlı bir şarj desteği de söylenenler arasında. Telefonların çıkış yapacağı pazara göre Snapdragon 8 Gen 1 veya Exynos 2100 işlemci ile destekleneceği paylaşılıyor.