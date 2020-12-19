Tekonoloji dünyası merakla Samsung Galaxy S21 serisinin tanıtılacağı tarihin açıklanmasını bekliyor. Önümüzdeki ay tanıtılması beklenen Samsung Galaxy S21 serisi teknoloji meraklılarının gündeminden düşmüyor. Samsun Galaxy S21 serisi bu kez de basın görsellerinin medyaya sızmasıyla gündemde. Toplam 4 rengi bulunması beklenen Samsung Galaxy S21 ne zaman çıkacak? Samsung Galaxy S21 özellikleri ne? Samsung Galaxy S21 fiyatı ne olacak?
SAMSUNG GALAXY S21 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Samsung Galaxy S21 ailesinin ne zaman çıkacağı, satışa ne zaman sunulacağı ile ilgili resmi bir açıklama henüz yok. Teknoloji meraklıları, Samsung Galaxy S21 ailesinin 2021'in Şubat ayında tanıtılacağını düşünüyor.
SAMSUNG GALAXY S21 ÖZELLİKLERİ
Samsung, Samsung Galaxy S21 serisi için resmi bir duyuru yapmadı ancak Onleaks tarafından sızdırılan bilgiler internette dolaşmaya devam ediyor. İşte Samsung Galaxy S21 ailesi için beklenen özellikler...
Samsung Galaxy S30 (S21) için beklenen özellikler
6,3 inç 120 Hz Dinamik AMOLED ekran
Snapdragon 875 işlemci / Exynos 1000 işlemci
10/12/16GB RAM
12MP+64MP+12MP+ToF kameralar
Ekrana entegre selfie kamera
128GB/256GB/512GB depomda, microSD kart destekli
60 watt hızlı şarj destekli 3,880 mAh pil
5G desteği
Android 11 ve One UI 2.5 arayüzü
Samsung Galaxy S30 Plus (S21 Plus) için beklenen özellikler
6,8 inç 120Hz Dinamik AMOLED ekran
Snapdragon 875 işlemci / Exynos 1000 işlemci
12/16GB RAM
12MP+64MP+12MP+ToF kameralar
Ekrana entegre selfie kamera
256GB/512GB storage, microSD card slot
60 watt hızlı şarj destekli 4,660 mAh pil
5G desteği
Android 11 ve One UI 2.5 arayüzü
Galaxy S30 Ultra (S21 Ultra) için beklenen özellikler
7,1 inç 120Hz Dinamik AMOLED ekran
Snapdragon 875 işlemci / Exynos 1000 işlemci
12/16GB RAM
108MP+64MP+12MP+ToF kameralar
Ekrana entegre selfie kamera
256GB/512GB depolama, microSD kart destekli
60 watt hızlı şarj destekli 5,000 mAh pil
5G desteği
Android 11 ve One UI 2.5 arayüzü
SAMSUNG GALAXY S21 FİYATI NE KADAR?
Samsung, Samsung Galaxy S21 serisinin fiyatlarına dair resmi bir açıklama yapmadı. İnternette sızdırılan bilgiler ışığında tahminde bulunan teknoloji meraklılarına göre Galaxy S30, 999-1.049 dolar, Galaxy S30 Plus 1.199-1.249 dolar ve Galaxy S30 Ultra 1.399 – 1.449 dolar fiyattan kullanıcıların beğenisine sunulacağı konuşuluyordu. Resmi olmamakla birlikte Samsung Galaxy S 21'in Avrupa satış fiyatlarının Galaxy S21: 879 euro, Galaxy S21 Plus: 1.079 euro, Galaxy S21 Ultra: 1.399 euro olacağı söyleniyor.
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