HABERTURK.COM

Samsung Electronics, ABD’nin Las Vegas kentinde kapıları açan CES 2020 etkinliğinde yeni nesil QLED 8K serisini tanıttı. Görüntüleme deneyimi ile tüketicilere yönelik bağlantılı özellikleri birleştiren 2020 QLED 8K serisi, ses, video ve akıllı yetenekleri güçlendirmek için gelişmiş yapay zekâ teknolojisinin gücünden yararlanıyor.

Samsung’un yeni TV serisi, Tizen tarafından desteklenen bir dizi akıllı özellik sunarak tüketicilerin sesli komutları kullanmasını ve Tap View, Digital Butler ve Samsung Health gibi yeni özelliklere erişmesini sağlıyor.

Seride surround sese, gerçekçi 8K çözünürlüğe ve ultra ince form faktörüne sahip sektördeki ilk TV olan Samsung’un yeni amiral gemisi Q950TS QLED 8K TV öne çıkıyor.

YÜZDE 99’LUK EKRAN/GÖVDE ORANI, 1.5 CM’LİK KALINLIK

Q950, yüzde 99'a yakın ekran/gövde oranı oluşturmak için ekranın çevresindeki çerçeveyi pratik olarak ortadan kaldırıyor. Verilen bilgiye göre bu oran piyasadaki en büyük ekran/gövde oranı olarak dikkat çekiyor.

Yaklaşık 3 - 5 metre mesafeden izlendiğinde tüketiciler, çerçevelerin kaybolduğu bir ‘Infinity Ekran’ etkisi yaşıyor. Buna ek olarak, Q950’nin tüm ekran boyunca kalınlığı sadece 15 milimetre. Tamamen düz, siyah bir panelle birlikte gelen Q950, bir TV ünitesi üzerine yerleştirilerek veya duvara monte edilerek kullanılabiliyor.

Samsung yarı iletken teknolojisine dayanan Q950’nin yeni nesil 8K Quantum İşlemcisi, tek tek piksellerin özelliklerini analiz etmek ve tanımlamak için makine öğrenimini kullanan gelişmiş yapay zekâ video ölçekleme yeteneklerine sahip. Daha sonra, içerik kaynağından bağımsız olarak bozulmamış bir 8K görsel oluşturmak için görüntünün farklı öğeleri iyileştiriliyor.

BAĞLANTI HIZINI OPTİMİZE EDİYOR

Q950, izleyicilerin dikkatinin dağılmadığından emin olmak için AI'nın (yapay zekâ) gücünden de yararlanıyor. Geleneksel TV sensörleri ekran parlaklığını yalnızca odadaki ortam ışığına göre ayarlarken, Uyarlanabilir Görüntü ışığın belirli bir sahne içindeki dağılımını dikkate alarak aydınlık ortamlarda net bir görüntü sağlarken kontrastı da koruyor.

İçerik yayını yapan tüketiciler için bir diğer yaygın sorun da internet bağlantılarının hızı. Bu alanda AI ScaleNet, mevcut ağ bant genişliğini optimize ederek kesintisiz yayın bağlantısı sağlıyor. İçerik sağlayıcısından çıkan görüntü sıkıştırılıyor ve TV’ye ulaştığında yeninden eski boyutuna geri getiriliyor.

Böylelikle tüketicilerin içeriklerini yayınlamak için ihtiyaç duydukları bant genişliğinin yarısı verimli bir şekilde kullanılmış oluyor. Samsung Electronics, Amazon ile Prime Video içerisindeki standart videolardan 4K videolara, AI ScaleNet'i kullanarak bu özellik üzerinde çalışmaya devam ediyor.

SESE YAPAY ZEKÂ EKLEDİ, SANAL ASİSTANI TV’YE YERLEŞTİRDİ

Q950’de ekranın her tarafında hoparlörler ve arkada derin bas hoparlörleri (subwoofer) bulunuyor. Sesin hareketini ekrandaki nesnelerin hareketiyle eşleştirmek için yapay zekâ tabanlı yazılım kullanan Object Tracking Sound+ ile birleştirildiğinde, Q950 5.1 kanal surround ses sağlayabiliyor.

Q950, bir blender veya elektrikli süpürge gibi yaygın seslere karşı, diyalog ses seviyesini de ayarlayabiliyor. Aktif Ses Amplifikatörü (AVA),bu sesleri tespit ederek ve ses netliğini otomatik olarak artırarak, izleyicilerin TV başındaykeni bu seslerin dikkatlerini dağıtmasının önüne geçiyor.

2020'de Samsung'un yapay zekâ asistanı Bixby daha da akıllı hale geliyor. Tüketiciler televizyonlarını bir odanın atmosferini değiştirmek için kullanabiliyor.

Örneğin, Bixby'ye sakin bir atmosfer yaratması söylendiğinde, TV ekranda huzur veren bir fon gösteriyor. Ayrıca Samsung, tüketicilere seçenek sunmak için de Amazon Alexa ve Google Asistan'ı Samsung’un 2020 QLED 8K serisine entegre ederek birden fazla sesli asistan opsiyonu sunacak.

EVDE KULLANICIYA ÖZEL FITNESS PROGRAMI

Q950'de, tüketicilerin izlediği içerik türünü ve kullandıkları hizmet ve TV kanallarını analiz etmek için yapay zekâ tabanlı algoritmalar kullanan yeni ve geliştirilmiş bir Evrensel Rehber bulunuyor ve böylelikle özel alışkanlıklarına ve zevklerine göre özelleştirilmiş öneriler sunuluyor.

Samsung yeni TV serisinde tüketicilerin yoğun programlarına uyacak şekilde tasarlanmış bir fitness ve sağlıklı yaşam çözümü de geliştirdi. Q950, TV'de Samsung Health'in piyasaya sürülmesi yoluyla evde fitness için bir merkez görevi görebiliyor. Q950'deki Samsung Health sayesinde, tüketiciler faaliyetlerini görebilecek, ilerlemelerini izleyebilecek ve ailecek ortak fitness hedeflerini takip edebilecek. Ayrıca Calm, FitPlan, Jillian Michaels, Echelon, Obe Fitness ve Barre gibi iş ortaklarının ücretsiz ve özel içeriklerine de erişebilecekler.

Yeni serinin bir diğer öne çıkan özelliği olan Multi-View (Çoklu İzleme),tüketicilerin mobil cihazlarının ekranını ayrı bir pencere ile TV'ye yansıtarak bu tüketicilere her iki ekranda da eş zamanlı izleme deneyimi sunuyor. 14 farklı mizanpaj ile kullanıcılar, yan yana görüntülemeden resim içinde resim görüntülemeye ve diğer birçok seçeneğe kadar görüntüleme deneyimlerini özelleştirebiliyor.

YOUTUBE İLE İŞBİRLİĞİ

Q950’de yer alan Tap View, tüketicilere yalnızca iki cihaza aynı anda dokunarak telefon ekranlarını TV'ye yansıtmalarını sağlıyor. Digital Butler ile ise kullanıcı, evdeki IoT olmayan cihazları tespit etmek ve kontrol etmek için kızılötesi teknolojiyi kullanarak daha fazla cihazı kontrol edebiliyor.

Samsung Electronics Amerika’nın Tüketici Elektroniği Bölümü Başkanı Joe Stinziano, “8K çözünürlük sektörümüzü dönüştürme potansiyeline sahip. 75 inçten büyük ekranlar pazardaki en hızlı büyüyen segment ve bu segment 8K çözünürlüğün en önemli olduğu alan. 2020 8K serimiz bu potansiyelin gücünü gösteriyor” dedi.

Samsung’un açıklamasına göre 2020 QLED 8K serisindeki her model, 8K Derneği'nin Sertifikalı Test Spesifikasyonları ve CTA 8K Ultra HD Ekran Tanımı için gereken şartları karşılayacak. Ayrıca Samsung, doğal 8K içerik yayınının önünü açmak için YouTube gibi iş ortaklarıyla da çalıştığını duyurdu.