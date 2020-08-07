Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin istihbari çalışmaları neticesinde, Sefalı Mahallesi'nde O.B. (31) isimli şahsa ait ikamette yapılan aramada 75 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıs O.B. yakalanarak gözaltına alındı