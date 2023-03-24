2023 SAMSUN İMSAKİYESİ İLE SAMSUN İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ
2. Gün | 24 Mart 2023 Cuma
Sahur Saati (İmsak): 04:59
İftar Vakti (Akşam): 18:57
Teravih Namazı (Yatsı): 20:18
3. Gün | 25 Mart 2023 Cumartesi
Sahur Saati (İmsak): 04:57
İftar Vakti (Akşam): 18:58
Teravih Namazı (Yatsı): 20:19
4. Gün | 26 Mart 2023 Pazar
Sahur Saati (İmsak): 04:56
İftar Vakti (Akşam): 18:59
Teravih Namazı (Yatsı): 20:20
5. Gün | 27 Mart 2023 Pazartesi
Sahur Saati (İmsak): 04:54
İftar Vakti (Akşam): 19:00
Teravih Namazı (Yatsı): 20:21
6. Gün | 28 Mart 2023 Salı
Sahur Saati (İmsak): 04:52
İftar Vakti (Akşam): 19:01
Teravih Namazı (Yatsı): 20:23