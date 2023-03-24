İslam aleminde rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan başladı. Bu ay boyunca İslam'ın beş şartından biri olan oruç ibadeti yerine getiriliyor. Müslüman vatandaşlar için Sakarya İmsakiyesi ile Sakarya iftar vakti, sahur saati ve teravih namazı vakitlerini bir araya getirdik. İşte 2023 Sakarya Ramazan İmsakiyesi...

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