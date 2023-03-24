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Samsun iftar vakti ve sahur saati kaçta? 2023 Samsun İmsakiye ile Samsun iftar vakti ve teravih namaz vakitleri!

2023 Samsun İmsakiye ile Samsun iftar vakti, sahur saati ve teravih namaz vakitleri!

İslam alemi, 23 Mart 2023 Perşembe günü itibarıyla Ramazan'ı karşıladı. Müslümanlar 29 gün boyunca oruç ibadetlerini yerine getirecekler. İnananların gözü yaşadıkları illerin Ramazan İmsakiyesine çevrilmiş durumda. Diyanet tarafından yayımlanan 2023 Samsun Ramazan İmsakiye Takvimi ile Samsun iftar vakti ve teravih namaz vakitleri belli oldu. İşte Samsun imsak vakti, iftar saati ve teravih namazı vakti...

Giriş: 24.03.2023 - 15:35 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İslam aleminde rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan başladı. Bu ay boyunca İslam'ın beş şartından biri olan oruç ibadeti yerine getiriliyor. Müslüman vatandaşlar için Sakarya İmsakiyesi ile Sakarya iftar vakti, sahur saati ve teravih namazı vakitlerini bir araya getirdik. İşte 2023 Sakarya Ramazan İmsakiyesi...

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  • 2023 SAMSUN İMSAKİYESİ İLE SAMSUN İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ

    2. Gün | 24 Mart 2023 Cuma

    Sahur Saati (İmsak): 04:59

    İftar Vakti (Akşam): 18:57

    Teravih Namazı (Yatsı): 20:18

    3. Gün | 25 Mart 2023 Cumartesi

    Sahur Saati (İmsak): 04:57

    İftar Vakti (Akşam): 18:58

    Teravih Namazı (Yatsı): 20:19

    4. Gün | 26 Mart 2023 Pazar

    Sahur Saati (İmsak): 04:56

    İftar Vakti (Akşam): 18:59

    Teravih Namazı (Yatsı): 20:20

    5. Gün | 27 Mart 2023 Pazartesi

    Sahur Saati (İmsak): 04:54

    İftar Vakti (Akşam): 19:00

    Teravih Namazı (Yatsı): 20:21

    6. Gün | 28 Mart 2023 Salı

    Sahur Saati (İmsak): 04:52

    İftar Vakti (Akşam): 19:01

    Teravih Namazı (Yatsı): 20:23

  • 2023 RAMAZAN'DA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULACAK?

    2023 yılında Ramazan Ayı 29 gün sürecek. Hicri Takvim'de aylar zaman zaman 29 gün ve kimi zaman 30 gün sürmektedir. Ramazan Ayı da her yıl 30 gün sürmez. Bazı yıllar 29 bazı yıllar ise 30 gün olur. Bu yıl da yani 2023'te Ramazan Ayı 29 gün sürecektir.

  • RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? 

    20 Nisan Perşembe Arife günü

    21 Nisan Cuma Ramazan Bayramı 1. Gün

    22 Nisan Cumartesi Ramazan Bayramı 2. Gün

    23 Nisan Pazar Ramazan Bayramı 3. Gün

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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