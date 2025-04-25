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        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun haberleri: Okul bahçesinde öğretmeni darp etmişti! Hakim kararını verdi | Son dakika haberleri

        Okul bahçesinde öğretmeni darp etmişti! Hakim kararını verdi!

        Samsun'da, bir yıl önce bıraktığı okulun bahçesinde, kendisini okuldan çıkarmak isteyen nöbetçi öğretmen 52 yaşındaki Umut Deniz Mert'i darp eden, 17 yaşındaki M.F.C. ile arkadaşı 16 yaşındaki A.E.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 15:18 Güncelleme: 25.04.2025 - 15:53
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        Okul bahçesinde öğretmeni darp etmişti! Hakim kararını verdi!
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        Samsun'da dün, Atatürk Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde, okulun öğrencisi olmayan 2 kişiyi bahçede gören öğrenciler, durumu nöbetçi öğretmen Umut Deniz Mert'e (52) bildirdi.

        OKULDAN ÇIKARMAYA ÇALIŞTI

        AA'daki habere göre öğretmen Umut Deniz Mert de, M.F.C. (17) ve A.E.K'yi (16) okuldan çıkarmaya çalışmıştı.

        İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        M.F.C'nin öğretmeni darp edip A.E.K. ile kaçması sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelileri gözaltına almıştı.

        ŞÜPHELİ ESKİ OKULUNDA ÖĞRENCİ BIÇAKLAMIŞ

        M.F.C'nin geçen yıl söz konusu liseyi bir yıl okuduktan sonra bıraktığı, yaklaşık 5 ay önce de aynı okulun bahçesinde bir öğrenciyi bıçakla yaraladığı öğrenilmişti.

        İKİSİ DE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğünce dün akşam M.F.C. (17) ile A.E.K’nin (16) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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        #Samsun
        #Son dakika haberler
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