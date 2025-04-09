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        Haberler Gündem Samsun'da tüketime uygun olmayan dönere el konularak imha edildi - Güncel haberler

        Samsun'da tüketime uygun olmayan dönere el konularak imha edildi

        Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce, Samsun'da tüketime uygun olmayan ürüne el konulup imha edildiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 20:24 Güncelleme: 09.04.2025 - 20:24
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        Tüketime uygun olmayan dönere el konuldu
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        Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Samsun'un İlkadım ilçesinde döner satışı yapan toplu tüketim işletmelerine yönelik denetim yapıldığı belirtildi.

        Açıklamada, bir işletmede, önceki günden pişirilmiş ve kesilmiş halde bulunan kanatlı eti dönerin, tüketime sunulacak yeni ürün içerisine karıştırılarak kullanıldığının tespit edildiği kaydedildi.

        Tüketime uygun olmayan ürüne el konulduğu ve imha edildiği aktarılan açıklamada, "İşletme hakkında idari yaptırım süreci başlatıldı. Tüketici sağlığının korunmasına yönelik denetimler ülke genelinde aralıksız sürecektir." ifadesine yer verildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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