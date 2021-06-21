Semaverden sızan gazdan zehirlenen genç öldü

AA

Alınan bilgiye göre, İncesu Mahallesinde 17 yaşındaki Muhammet Ünal, evde semaver içerisinde bulunan kömürden yayılan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ünal, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. AA'nın haberine göre; Ünal'ın cenazesi Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.