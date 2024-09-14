Samsun'da polisten kaçan narkotik şüphelisi, otomobilinde intihar etti
Samsun Atakum'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan narkotik şüphelisi, kullandığı otomobilde tabancayla başına ateş ederek intihar etti
Samsun'un Atakum ilçesinde polis tarafından kovalanan araçtaki narkotik şüphelisi intihar etti.
Atakum ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan S.O, kullandığı otomobille kaçmaya başladı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yeşildere Mahallesi Anadolu Bulvarı'nda aracı çarparak durdurdu. Bu sırada S.O, yanındaki tabancayla başına ateş etti.
Polisin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan S.O'yu Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. AA'nın haberine göre; şüpheli S.O. burada hayatını kaybetti.
Daha önce hakkında narkotik ekiplerince işlem yapıldığı öğrenilen S.O'nun yine narkotik ekiplerince arandığı belirtildi.