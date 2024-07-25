Samsun'da Costal sahili, kum zambaklarıyla doldu
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, yaklaşık 500 metre uzunluğa sahip kumsalda yetişen kum zambakları güzel görüntü oluşturdu
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Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Dünya Doğa Koruma Birliği'nce koruma altına alınan kum zambağını koparmanın cezası 387 bin 141 lira.
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Kumulların oluşmasında ciddi öneme sahip olan kum zambağı, kumun rüzgardan dolayı dağılmasını da engelliyor.
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Kum zambakları genelde temmuzda çiçek açmaya başlıyor.
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Sahil boyunca çiçek açan kum zambakları, kokusuyla da mest ediyor.
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Zambaklar, tatilcilerin yanı sıra fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.
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Samsun Büyükşehir Belediyesince 2021 yılında, nesli tükenme tehlikesi altında olan kum zambaklarının yetiştiği alanlarda ateş yakılması, araçla veya evcil hayvanlarla girilmesi yasaklanmıştı.
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Uyarıcı tabelaların asılması ve vatandaşların bilinçlendirilmesiyle doğal alanlarında çoğalma gözlemlenen kum zambakları, sonbahara kadar sahilleri beyaz çiçekleriyle süslüyor.
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