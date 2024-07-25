Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Samsun'da Costal sahili, kum zambaklarıyla doldu

        Samsun'da Costal sahili, kum zambaklarıyla doldu

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde, yaklaşık 500 metre uzunluğa sahip kumsalda yetişen kum zambakları güzel görüntü oluşturdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 09:35 Güncelleme: 25.07.2024 - 09:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Dünya Doğa Koruma Birliği'nce koruma altına alınan kum zambağını koparmanın cezası 387 bin 141 lira.

        • 2

          Kumulların oluşmasında ciddi öneme sahip olan kum zambağı, kumun rüzgardan dolayı dağılmasını da engelliyor.

        • 3

          Kum zambakları genelde temmuzda çiçek açmaya başlıyor.

        • 4

          Sahil boyunca çiçek açan kum zambakları, kokusuyla da mest ediyor.

        • 5

          Zambaklar, tatilcilerin yanı sıra fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.

        • 6

          Samsun Büyükşehir Belediyesince 2021 yılında, nesli tükenme tehlikesi altında olan kum zambaklarının yetiştiği alanlarda ateş yakılması, araçla veya evcil hayvanlarla girilmesi yasaklanmıştı.

        • 7

          Uyarıcı tabelaların asılması ve vatandaşların bilinçlendirilmesiyle doğal alanlarında çoğalma gözlemlenen kum zambakları, sonbahara kadar sahilleri beyaz çiçekleriyle süslüyor.

        • 8
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bingöl'deki dehşette ölü sayısı 4'e çıktı!
        Bingöl'deki dehşette ölü sayısı 4'e çıktı!
        İzmir'de korkunç olay! Laf atma cinayeti!
        İzmir'de korkunç olay! Laf atma cinayeti!
        Beslemek için ahıra girdi!
        Beslemek için ahıra girdi!
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        Hüsne'nin 3 çocuğu vardı... Önce darp sonra ölüm!
        Hüsne'nin 3 çocuğu vardı... Önce darp sonra ölüm!
        Dünyanın en zehirli 5 yiyeceği!
        Dünyanın en zehirli 5 yiyeceği!
        Tesla'nın koltuğu sallantıda
        Tesla'nın koltuğu sallantıda
        Kongrede alkışlandı dışarıda protesto edildi
        Kongrede alkışlandı dışarıda protesto edildi
        ABD Kongresi'nde ayakta alkışlandı
        ABD Kongresi'nde ayakta alkışlandı
        Ayakta alkışlama tepkisi!
        Ayakta alkışlama tepkisi!
        Netanyahu "Refah'ta sivil öldürülmediğini" iddia etti
        Netanyahu "Refah'ta sivil öldürülmediğini" iddia etti
        Gastriti olanların kaçınması gereken gıdalar!
        Gastriti olanların kaçınması gereken gıdalar!
        Bu bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısı
        Bu bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısı
        Olimpiyatlarda bir garip maç!
        Olimpiyatlarda bir garip maç!
        Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu
        Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        Tete, Komşu yolcusu!
        Tete, Komşu yolcusu!
        El öpmeye gittiler
        El öpmeye gittiler
        Elias Jelert, Galatasaray'da!
        Elias Jelert, Galatasaray'da!
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Habertürk Anasayfa