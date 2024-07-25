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İzmir'de olay, önceki gece saat 23.30 sıralarında, Konak'taki Saygı Mahallesi Samsun Caddesi'nde meydana geldi.

KIZLARA LAF ATTI İDDİASI

Çağlar Kırmızı (32) ile arkadaşı F.Y. (42), iddiaya göre sokaktan geçen B.D. (18) ile kardeşi E.D.'nin (17) yanındaki kız arkadaşlarına laf attı.

TARTIŞMA SİLAHLI BIÇAKLI KAVGAYA DÖNDÜ DHA'da yer alan habere göre bu nedenle 2 grup arasında çıkan tartışma bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü.

BIÇAKLANDI 8 KURŞUNLA YARALANDI Bıçaklanan ve vücudunun çeşitli yerlerine 8 kurşun isabet eden Kırmızı yerde kalırken, arkadaşı F.Y. ise tabancayla ayağından yaralandı.

BIÇAKLANAN 2 KARDEŞ DE KAÇTI Bacağından bıçaklanan B.D. ve E.D. kaçtı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Çağlar Kırmızı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. F.C.'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi. ZANLILAR GÖZALTINA ALINDI Polis, B.D. ve E.D.'yi kısa sürede yakaladı. B.D., hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. MAKTULÜN BİRÇOK SUÇ KAYDI ÇIKTI Öte yandan ölen Kırmızı ile arkadaşı F.Y. ve B.D.'nin çok sayıda suç kaydı olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.