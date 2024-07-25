Kahramanmaraş'ta dehşet! Beslemek için ahıra girdi!
Kahramanmaraş'ta, besicilikle uğraşan 55 yaşındaki Murat Taphasan, hayvanlarını beslemek için ahıra gitti. Yakınları ahıra girdiğinde Taphasan'ı yerde hareketsiz halde buldu. Boğasının saldırısına uğrayan besici kurtarılamadı
Kahramanmaraş'ta olay, önceki akşam saatlerinde Akbayır Mahallesi’nde meydana geldi. Besicilik yapan Murat Taphasan (55), ahıra girerek hayvanları beslemeye başladı.
ALDIĞI DARBELERLE YERE YIĞILDIMurat Taphasan (55), besicilikle uğraşıyordu.
DHA'da yer alan habere göre bu sırada Taphasan, ahırdaki bir boğanın saldırısına uğradı ve aldığı darbelerle yere yığıldı.
YAKINLARI HAREKETSİZ HALDE BULUNDU
Uzun süre ahırdan çıkmamasından şüphelenen yakınları, Taphasan’ı yerde hareketsiz yatarken buldu.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
Komşuların yardımıyla Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürülen Murat Taphasan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.