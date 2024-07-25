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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kahramanmaraş haberleri: Boğayı beslemek için ahıra girdi | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Kahramanmaraş'ta dehşet! Beslemek için ahıra girdi!

        Kahramanmaraş'ta, besicilikle uğraşan 55 yaşındaki Murat Taphasan, hayvanlarını beslemek için ahıra gitti. Yakınları ahıra girdiğinde Taphasan'ı yerde hareketsiz halde buldu. Boğasının saldırısına uğrayan besici kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 08:37 Güncelleme: 25.07.2024 - 11:36
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        Beslemek için ahıra girdi!
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        Kahramanmaraş'ta olay, önceki akşam saatlerinde Akbayır Mahallesi’nde meydana geldi. Besicilik yapan Murat Taphasan (55), ahıra girerek hayvanları beslemeye başladı.

        ALDIĞI DARBELERLE YERE YIĞILDI

        Murat Taphasan (55), besicilikle uğraşıyordu.
        Murat Taphasan (55), besicilikle uğraşıyordu.

        DHA'da yer alan habere göre bu sırada Taphasan, ahırdaki bir boğanın saldırısına uğradı ve aldığı darbelerle yere yığıldı.

        YAKINLARI HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

        Uzun süre ahırdan çıkmamasından şüphelenen yakınları, Taphasan’ı yerde hareketsiz yatarken buldu.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Komşuların yardımıyla Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürülen Murat Taphasan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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        #KAHRAMANMARAŞ
        #Son dakika haberler
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