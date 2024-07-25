Son dakika: Meteoroloji'den bu bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısı - 25 Temmuz Hava Durumu | Son dakika haberleri

Son dakika: Meteoroloji'den bu bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısı - 25 Temmuz Hava Durumu | Son dakika haberleri

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya, İç Ege, İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Çanakkale, Bilecik, Bolu ve Ordu çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, İç Ege, Edirne, Kırklareli ve Karaman çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul Kısmen Güneşli 32° Ankara Kısmen Güneşli 32° İzmir Güneşli 37° Antalya Sağanak Yağış 33° Trabzon Güneşli 29° Bursa Güneşli 30° Adana Parçalı bulutlu 34° Diyarbakır Güneşli 39° Gaziantep Güneşli 36° Ağrı Güneşli 29°

Hava sıcaklığının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. REKLAM Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve batısı ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların, İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, İç Ege ile Edirne, Kırklareli ve Karaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI Rüzgârın, Marmara'nın güney ve batısı ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.