Samsun'da bulunan Hititlerin din merkezi Nerik'te kazı çalışmaları yeniden başladı

AA

Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rainer Czichon başkanlığında, Hititlerin hava tanrısı Nerik'e atfedilen antik kentte 16 yıldır yürütülen çalışmalarının fiziki kazı çalışmalarına Kovid-19 salgını süresince ara verilmişti.

Çalışmalarda Uşak Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ali Yılmaz ve Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Emrullah Kalkan'ın da bulunduğu 20 kişilik ekip görev yapıyor.

Oymaağaç'ta bugüne kadar yapılan kazılarda yer altı merdiveni, kutsal çeşme ve çivi yazlı tabletler gibi yüzlerce kıymetli eser bulunmuş, Kalkolitik ve Demir çağlarına ait izlere rastlanmıştı.

Czichon, AA muhabirine, önemli bir anıt olan Nerik'in görüntüsünü göstermek için bütün güçleriyle çalışmalara devam ettiklerini, temizleme çalışmalarına başlayıp Hititlerin sur kapısını açtıklarını söyledi.

Höyüğün diğer tarafında yeni bir kazıya da başlayacaklarını belirten Czichon, höyüğün tarihini anlatmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Höyüğün tarihinin Kalkolitik dönemde başladığına işaret eden Czichon, "Radyokarbon tarihlemesine göre höyüğün tarihi, Milattan Önce 4300 olarak görünüyor. Muhtemelen o dönemde bir mitolojinin başlangıcı. Tavşan Dağı'nda bakır yataklarını kullanmaya başlamışlar. Buradan Karadeniz, Alaçam ve İkiztepe'ye giden bir ticaret yolu olduğunu düşünüyoruz. Oymaağaç Höyüğü'nün kuruluşunun da bu ticaret yoluna bağlı olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Nerik'in Hitit dönemine ait bir kült (din) merkezi olması dolayısıyla önemli yeri bulunduğunu vurgulayan Czichon, "Hattuşa'da, Hititlerin başkentinde oturan krallar her bayram festival için bütün imparatorluğu gezmişler ve en son buraya gelmişler. Buranın hava tanrısının onlar için en önemli olduğunu biliyoruz. Burada adaklar vermişler, kurban kesmişler. Bu yıldan sonra özellikle tunç tabakalara ulaşmayı ve incelemeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Czichon, çalışmanın 2018'den bu yana tamamen Türk kazı projesi haline geldiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Daha önceden Berlin Üniversitesi, Alman araştırma fonundan desteklenen bir yabancı kazı oldu. Özellikle bu yıldan itibaren hem Kültür ve Turizm Bakanlığından hem Türk Tarih Kurumu ile bize sponsor olan Avdan Elektrik firması sayesinde kazıları yapabiliyoruz. Burada bir turizm rotasında, tarihi Vezirköprü ile kanyon arasında yer alıyoruz. Burada kazı yaparken turlar yapıyoruz. Yakın zamanda girişe bilgilendirme tabelaları asacağız. 2 sene sonra misafir merkezi yapmayı planlıyoruz. Büyükşehir Belediyesinin ve DOKAP'ın yardımı ile misafir merkezi kurmaya çalışıyoruz."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal da kazı alanını ziyaret etmek isteyenlerin önceden randevu alarak kazı faaliyetlerini inceleyebileceklerini aktardı.