Samsun'da 19 yaşındaki sürücü trafik kazasında öldü
Samsun Çarşamba'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki sürücü Taha Emir Yavuz hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Çarşamba ilçesinde Turgut B. (33) yönetimindeki otomobil ile Taha Emir Yavuz'un (19) kullandığı otomobil, Samsun Ordu karayolu Irmaksırtı mevkisi Eğercili Işıklı Kavşak’ta çarpıştı.
Yavuz’un kullandığı otomobil, çarpışmanın etkisiyle devrildi. AA'nın haberine göre; kazada sürücü Taha Emir Yavuz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Diğer aracın sürücüsü Turgut B. ile yanında bulunan Ömer B. (30) ise yaralandı. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.