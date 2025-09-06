Samsun'da 19 yaşındaki sürücü trafik kazasında öldü

Çarşamba ilçesinde Turgut B. (33) yönetimindeki otomobil ile Taha Emir Yavuz'un (19) kullandığı otomobil, Samsun Ordu karayolu Irmaksırtı mevkisi Eğercili Işıklı Kavşak’ta çarpıştı.

Yavuz’un kullandığı otomobil, çarpışmanın etkisiyle devrildi. AA'nın haberine göre; kazada sürücü Taha Emir Yavuz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Diğer aracın sürücüsü Turgut B. ile yanında bulunan Ömer B. (30) ise yaralandı. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.