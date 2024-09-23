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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Şirketler Samsun'a 200 milyon dolarlık yatırım ve ihracat sözü - İş-Yaşam Haberleri

        Samsun'a 200 milyon dolarlık yatırım ve ihracat sözü

        BAT Türkiye, Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Genel Müdürü Alper Yüce, şirketin Samsun'da bulunan fabrikalarında kendilerine nikotin şasesi üretim izni verilmesi halinde ilk etapta 200 milyon dolarlık yatırım yapacakları sözünü verdiklerini belirtti. Yüce bu ürünü Trieste tesislerinde olduğu gibi bir çok ülkeye rahatlıkla ihraç edebileceklerini anlattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2024 - 23:23 Güncelleme: 25.09.2024 - 01:10
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        Samsun'a 200 milyon dolar yatırım sözü
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        BAT Türkiye, Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Genel Müdürü Alper Yüce, İsveç, Danimarka gibi kuzey ülkelerinde çok tüketilen nikotin şasesi üretim izni verilmesi halinde ilk etapta 200 milyon dolarlık yatırım ve ihracat yapacakları sözünü verdiklerini belirtti. BAT'ın toplam 500 milyon Euro yatırımla üretip 12 ülkeye sattığı İtayla Trieste'de bulunan nikotin şaselerinin üretildiği tesislerde basın mensupları ile bir araya gelen Yüce, "Ayrıca Trieste örneğinde de görüleceği gibi oldukça büyük bir eko sistem yaratmak söz konusu. Bu ülkemiz adına da ciddi ihracat geliri anlamına geliyor. Modern oral ürünlerinin var olduğu ülkelerde, İsveç örneğinde olduğu gibi sigara kullanım oranlarının çok sert bir şekilde düştüğünü görüyoruz" diye konuştu.

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        AYNI EKOSİSTEMİ YARATABİLİRİZ

        İsveç’i dumansız hava sahası haline getiren bu ürünün şu an Türkiye’de satılmadığını söyleyen Yüce, şunları kaydetti: "Biz de şu an itibarıyla Trieste örneğine bakıyoruz. Trieste örneğinin aynısını şu an Türkiye’de yapabilecek durumdayız. Benzer bir yatırım ve ekosistem oluşturabiliriz. Zira yatırım yapılan bölgeye neler sunduğu, nasıl bir avantaj getirdiği noktasında Trieste çok somut bir örnek aslında. Türkiye, lojistik olanakları sebebiyle son derece avantajlı bir ülke. Trieste’deki bu yatırımı konuşurken Avrupa Birliği odaklı konuşuyoruz. Türkiye açısından da durum farklı değil aslında. Bir çok ülkeye daha yakınız. Maliyetler anlamında çok ciddi rekabetçi olabiliyoruz. BAT Türkiye olarak zaten halihazırda 20’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz."

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        SAMSUN’DAN ‘YETENEK’ DE İHRAÇ EDİLİYOR

        BAT Türkiye'nin grup için en önemli yetenek merkezlerinden biri konumunda olduğunu anlatan Yüce, bugüne kadar 60’ın üzerinde Türk yeteneğin farklı kıtalarda son derece kritik roller üstlendiğini belirterek "BAT global ayrıca, bölgesel ve küresel pozisyonlarda kritik rollerde görevlendirilecek yetenekleri deneyim kazanmaları için de Türkiye’de görevlendiriyor. Samsun fabrikamıza dönecek olursak; BAT grup bünyesindeki en büyük tesislerinden birinden söz ediyoruz. Samsun’dan da dünyaya sadece tütün ürünleri değil aynı zamanda yetenek de ihraç ediyoruz. Trieste bunlardan biri. Trieste Fabrikası’nın Müdürü Zeynep Aşar… Amerika, Londra ve dünyanın birçok bölgesine Samsun’dan yetenek ihraç ediyoruz" şeklinde konuştu.

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        #British American Tobacco
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        #sigara
        #nikotin şasesi
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