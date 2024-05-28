Şampiyonluğu sahada kutladılar
24'üncü kez şampiyon olan Galatasaray, taraftarlarını mutlu etti. Galatasaraylı ünlü isimler Şahan Gökbakar ve Pelin Karahan da aileleriyle birlikte yaşadıkları sevinci RAMS Park'ta düzenlenen törenle sahada kutladı
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Süper Lig'de şampiyon olan ve TFF Süper Kupayı kazanan Galatasaray erkek futbol takımı ile Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon olan kadın futbol takımı, RAMS Park'ta düzenlenen törenle kupalarını aldı.
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Galatasaraylı ünlüler yaşadığı mutluluğu taraftarla birlikte paylaşmak için soluğu sahada aldı.
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Komedyen Şahan Gökbakar, kutlamalara eşi Selin Ortaçlı Gökbakar ile katıldı.
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RAMS Park'ta alan bir diğer ünlü isim ise oyuncu Pelin Karahan. Karahan, kutlamalara eşi Bedri Güntay, çocukları Ali Demir ve Eyüp Can ile birlikte katıldı.
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Ailece keyifli anlar yaşayan Pelin Karahan da o anları "Benim aslanlar" notuyla yayımladı.
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