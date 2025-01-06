Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; 10 Ocak'ta vizyona girmeye hazırlanan filmin galasında film ekibi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Filmin yapımcısı Polat Yağcı; "Adı gibi, şampiyonlara yakışır bir film oldu. Filmin ana teması satranç ve aile. Eski aile değerlerini hatırlatıyor. Bu filmi izleyenler satranç üzerine çok şey öğrenecek. Kadro, senaryo ve müzikler birleşince, film bambaşka bir hâle geldi" dedi.

Filmin başrol oyuncularından Murat Yıldırım; "Ben de ilk kez izleyeceğim. Türkiye'nin ilk reel-animasyon filmi. Ayrıca dünyada satrançla ilgili yapılan ilk animasyon filmi. Filmin seslendirmesinde Ajda Pekkan, Ali Poyrazoğlu, Engin Altan Düzyatan, Burak Deniz, Kubilay Aka gibi değerli isimler var. Onlar da filmin kalitesini yukarıya taşıdı" ifadelerini kullandı.

Murat Yıldırım - Imane Elbani

Büşra Pekin ise "Uzun zamandır bugünün gelmesini bekliyorduk. Türkiye'de bir ilk gerçekleşiyor. Ayrıca bu sadece bir çocuk filmi değil, aile filmi" dedi.

Erdal Özyağcılar; "Bizi izleyen çocuklar artık ellerini o akıllı telefonlardan çekip satranç oynamaya başlasınlar. İnşallah bu film böyle bir başlangıca vesile olur" diye konuştu.

Ezo Sunal; "Babamı Erdal Ağabey, ağabeyimi Murat canlandırdı. Büşra ile çalışmak da çok keyifliydi. Bu yüzden ayrı bir heyecan yaşadım. Bildiğiniz gibi benim hayatım çocuklar. Onlardan müthiş ilham ve enerji alıyorum" dedi.

Filmin çocuk başrol oyuncusu Mert Ege Ak ise, "Rol aldığım ilk çocuk filmi. Bu filmi izleyenler satranca daha çok ilgi duyacaktır" ifadelerini kullandı.