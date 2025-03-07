Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid- Real Madrid maçına sayılı saatler kaldı. Play off turunda İngiliz devi Manchester City'i eleyen eflatun beyazlılar, grup aşamasını ilk sekizde bitirip son 16'ya direkt katılan Atletico Madrid ile eşleşti. Hatırlanacağı üzere Bernabeu'da oynana maçta 2-1 galip gelen taraf Real Madrid oldu. Rövanş maçının yaklaşmasıyla karşılaşmanın yayıncı kuruluşuna dair araştırmalar hız kazandı. Peki, heyecanla beklenen Atletico Madrid- Real Madrid maçı ne zaman ve hangi kanalda?