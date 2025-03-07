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        Haberler Bilgi Spor Şampiyonlar Ligi son 16 turu: Atletico Madrid- Real Madrid rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Atletico Madrid- Real Madrid rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Atletico Madrid evinde Real Madrid ile kozlarını paylaşacak. Metropolitano'da oynanacak karşılaşmada Real Madrid'e beraberlik tur için yeterli olurken, Atletico Madrid'in çeyrek finale yükselmesi için en az iki farkla kazanması gerekiyor. Atletico'nun bir farkla kazanması durumunda ise maç uzatmalara gidecek. Uzatma diliminde de eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışlarına geçilecek. Hatırlanacağı üzere Bernabeu'da oynanan ilk müsabaka Real Madrid'in 2-1 üstünlüğüyle sonçlanmıştı. Peki, Real Madrid- Atletico Madrid rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 15:27 Güncelleme: 07.03.2025 - 15:27
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        • 1

          Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid- Real Madrid maçına sayılı saatler kaldı. Play off turunda İngiliz devi Manchester City'i eleyen eflatun beyazlılar, grup aşamasını ilk sekizde bitirip son 16'ya direkt katılan Atletico Madrid ile eşleşti. Hatırlanacağı üzere Bernabeu'da oynana maçta 2-1 galip gelen taraf Real Madrid oldu. Rövanş maçının yaklaşmasıyla karşılaşmanın yayıncı kuruluşuna dair araştırmalar hız kazandı. Peki, heyecanla beklenen Atletico Madrid- Real Madrid maçı ne zaman ve hangi kanalda?

        • 2

          ATLETİCO MADRİD- REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

          Atletico Madrid- Real Madrid rövanş müsabakası 12 Mart Çarşamba günü oynanacak.

        • 3

          ATLETİCO MADRİD- REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

          Metropolitano'da oynanacak zorlu karşılaşma tabii spor'dan canlı yayınlanacak.

        • 4

          ATLETİCO MADRİD MUHTEMEL 11

          Oblak, Llorente, Gimenez, Lenglet, Galan, Simeone, De Paul, Barrios, Lino, Griezmann, Alvarez

        • 5

          REAL MADRİD MUHTEMEL 11

          Courtois, Vazquez, Asencio, Rüdiger, Mendy, Camavinga, Tchoumeni, Diaz, Rodrygo, Vinicius, Mbappe

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