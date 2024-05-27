Şampiyonlar Ligi'nde yeni gelir dağılımı!

8 maç sonundaki sıralamada her basamak başlangıçta (666 payın biri olarak) 275 bin Euro değerinde. 36.olan bir pay, yani 275 bin; 35.olan iki pay, yani 550 bin Euro alacak. Her basamakta bir artarak (34. – 3 , 33. – 4 ........ , İkinci – 35 , Birinci – 36) birinci olan 9, 9 milyon Euro (275 bin x36) sıralama bonusu alacak. Ayrıca ilk sekiz sıra 2'şer, 9 ile 16 arasındakiler 1'er milyon Euro bonusa hak kazanacak.