Şampiyonlar Ligi'nde yeni gelir dağılımı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni formata geçilirken gelir dağıtım modelinde de değişikliğe gidildi. Önceden 32 takımla oynanacak Devler Ligi'ne yeni sezonla birlikte 36 takım katılacak ve takımlara daha fazla performans geliri dağıtılacak. İşte Şampiyonlar Ligi'nin yeni gelir modeli
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UEFA, Avrupa Kupaları'nda yeni gelir dağılımı modelini açıkladı.
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Şampiyonlar Ligi grup etabı sonrası 32 takıma içinde bulunduğumuz sezonda 2 milyar 2 milyon Euro dağıtılmıştı. 2024-2027 döneminde lig etabındaki 36 takıma 2 milyar 437 milyon Euro dağıtılacak.
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KATILIM 625 MİLYON TL
Katılım payı 500,5 milyon Euro'dan 670 milyona çıktı ve takım başına da yaklaşık 3 milyonluk artışla 17,87 milyon Euro (bugünkü kurla 625 milyon TL) oldu.
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SIRALAMA ÖDÜLÜ GELDİ
Performans payı 600,6 milyon Euro'dan 914 milyon Euro'ya çıktı. Lig etabında galibiyet başına 2,1 milyon ve beraberlik başına 700 bin Euro ödenecek.
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Performans payından sıralama ödülü de ödenecek. 183,15 milyon Euro sıralama ödülünün başlangıç payı... Her beraberlikten artacak 700 bin Euro sıralama ödülü havuzuna eklenecek.
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8 maç sonundaki sıralamada her basamak başlangıçta (666 payın biri olarak) 275 bin Euro değerinde. 36.olan bir pay, yani 275 bin; 35.olan iki pay, yani 550 bin Euro alacak. Her basamakta bir artarak (34. – 3 , 33. – 4 ........ , İkinci – 35 , Birinci – 36) birinci olan 9, 9 milyon Euro (275 bin x36) sıralama bonusu alacak. Ayrıca ilk sekiz sıra 2'şer, 9 ile 16 arasındakiler 1'er milyon Euro bonusa hak kazanacak.
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Son 16 turu 11,5 milyon, çeyrek final 12,5 milyon, yarı final 15 milyon, final 18,5, şampiyonluk final ödülü+6,5 milyon Euro değerinde.
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YENİ KALEM: DEĞER SÜTUNU
Katsayı ve market pool'daki 900,9 milyon Euro yerini “Değer Sütunu” adındaki 853 milyon Euro'ya bıraktı. Bunun yüzde 75'i Avrupa payı adıyla kulüplere ödenecek. Bu bölüm market pool'un yerini aldı. Ödeme için takımların sıralaması şöyle yapılacak:
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HAVUZA KATKIN KADAR PAY
Önce ülkeler, UEFA medya havuzuna katkılarına göre sıralanacak. İlk sıradaki ülkenin lig etabında dört takımı varsa bu dört takım ilk dört sırayı alacak.
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Bunlar kendi içlerinde son 5 sezonda UEFA Avrupa Kupaları'na katılımlarına göre (Şampiyonlar Ligi 3 puan, Avrupa Ligi 2 puan, Konferans Ligi 1 puan) sıralanacak.
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UEFA medya havuzuna en çok katkısı olan ikinci ülkenin 3 takımı varsa, bunlar 5-7 arasına yukarıdaki kriterle sıralanacak. Ardından takımlar sezon başındaki 5 yıllık UEFA katsayısına göre sıralanacak. Her kulüp için iki sıralamanın ortalaması alınacak.
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Birinde dördüncü, diğerinde altıncı olan takım, bu şekilde beşinci sıraya yerleşecek. Bu şekilde 36 takım sıralandıktan sonra (lig sıralama bonusundaki gibi) 639 milyon Euro 666 paya (1+2+3+...+35+36) bölünecek. 36.takım 960 bin Euro, birinci takım (960 binx36) 34,56 milyon Euro alacak.
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KATSAYI BİRİNCİSİNE 11,52 MİLYON EURO
Değer Sütunu'ndaki 853 milyon Euro'nun % 25'lik kısmı pay ise kulüplerin 10 yıllık UEFA sıralamasındaki (eski katsayı sıralaması) payına göre ödenecek.
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Takımlar 1'den 36'ya sıralanacak. 36.takım 666 payın birini, yani 320 bin Euro alacak. İlk sıradaki takım (320 binx36) 11,52 milyon Euro alacak.