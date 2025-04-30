Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain, Arsenal deplasmanında avantajı kaptı!

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında İngiltere temsilcisi Arsenal, sahasında Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'i konuk etti.

Emirates Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Slavko Vincic yönetti. Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic üstlendi.

Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş karşılaşması 7 Mayıs Çarşamba günü saat TSİ 22.00'de Parc des Prices Stadyumu'nda oynanacak.

Fransa Ligi'nde şampiyonluğunu daha önce ilan eden PSG, hafta sonunda Strasbourg ile deplasmanda karşılaşacak. Arsenal ise ligde sahasında Bournemouth ile karşı karşıya gelecek.