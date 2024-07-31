Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçlarından 7'si bugün oynandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçlarının 7'si bugün oynandı.
Fenerbahçe, Slovan Bratislava, Sparta Prag, Apoel Nicosia, Ferencvaros ve Malmö FF, adını bir üst tura yazdıran takımlar oldu.
Müsabakalarda şu sonuçlar alındı:
Fenerbahçe-Lugano: 2-1
Slovan Bratislava-Celje: 5-0
Klaksvik-Malmö: 3-2
Karabağ-Lincoln Red Imps: 5-0
Petrocub-APOEL: 1-1
Sparta Prag-Shamrock Rovers: 4-2
The New Saints-Ferencvaros: 1-2