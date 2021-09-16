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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Temsilcimiz Beşiktaş'ın da mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 4 grupta ilk maçlar tamamlandı. İşte gecenin sonuçları ve maçlarda yaşananlar...

16.09.2021 - 00:08 | Güncelleme: FUTBOL

  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları start aldı. A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla heyecan başladı.

  • A GRUBU

    Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City, Alman ekibi Leipzig'i ağırladı. Karşılaşmada tam anlamıyla gol yağmuru yaşandı. Ev sahibi sahadan 6-3'lük galibiyetle ayrıldı. City'nin golleri Ake, Mukiele (kk), Mahrez (p), Grealish, Cancelo ve Jesus'tan geldi. Leipzig'de Nkunku hat-trick yaptı. Konuk takımda Angelino, maç 5-3 iken 79. dakikada kırmızı kart gördü.

  • Club Brugge, Messi'li, Mbappe'li, Neymar'lı PSG'ye şok yaşattı. 15'te Fransız ekibi, Herrera ile öne geçti. 27'de Vanaken, skoru eşitledi. Brugge maçı üstün götüren taraf oldu ancak 2. golü bulamadılar. Maç 1-1- tamamlandı.

  • B GRUBU

    Efsane İstanbul finaliyle hatırladığımız Liverpool - Milan rekabetinin yeni sayfası da izlenmeye değerdi. Anfield Road'da oynanan maç gol düellosu şeklinde geçti. Liverpool, 9. dakikada Alexander-Arnold ile öne geçti. 42'de Rebic skoru eşitledi, 2 dakika sonra İtalyanlar Brahimi ile üstünlüğü sağladı. 48'de Salah bir kez daha beraberliği sağladı. Son sözü 69'da Henderson söyledi. Liverpool maçı 3-2 kazandı.

  • Gruptaki diğer maçta Atletico Madrid ile Porto karşı karşıya geldi. Maçta sessizlik bozulmadı, karşılaşma 0-0 tamamlandı. Mücadelenin uzatma dakikalarında Porto'dan Chancel Mbemba kırmızı kartla oyundan atıldı.

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