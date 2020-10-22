C Grubu'nda Manchester City, 1-0 geriye düştüğü maçta Porto'yu 3-1'lik skorla geçti. İngiliz ekibinin gollerini penaltıdan Sergio Agüero, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ve Ferran Torres atarken, Porto'nun tek golünü Luis Diaz kaydetti.

C Grubu´ndaki diğer maçta ise Olimpiakos sahasında Marsilya´yı 90+1. dakikada Ahmed Hassan´ın golüyle 1-0 mağlup etti.

INTER 1 PUANI SON DAKİKADA KURTARDI

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Şampiyonlar Ligi´ndeki ilk maçında sahasında Borussia Mönchengladbach ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz geçilirken, 49´uncu dakikada Romelu Lukaku, ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. Mönchengladbach; 63´üncü dakikada penaltıdan Bensebaini ve 84´üncü dakikada Hofmann´ın golleriyle 2-1 öne geçti. 90´ıncı dakikada sahneye çıkan Romelu Lukaku takımına 1 puanı getiren golü kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:

- A Grubu:

Salzburg (Avusturya) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 2-2

Bayern Münih (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya): 4-0

- B Grubu:

Real Madrid (İspanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-3

Inter (İtalya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya): 2-2

- C Grubu:

Olympiakos (Yunanistan) - Olympique Marsilya (Fransa): 1-0

Manchester City (İngiltere) - Porto (Portekiz): 3-1

- D Grubu:

Ajax (Hollanda) - Liverpool (İngiltere): 0-1

Midtjylland (Danimarka) - Atalanta (İtalya): 0-4