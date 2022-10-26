19.45'te başlayan diğer mücadelede ise Sevilla, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Kopenhag'ı 3-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede perdeyi 62'de En-Nesyri açtı ve Sevilla'yı 1-0 öne geçirdi. Golden sonra da ataklarını sürdüren Sevilla 88'de rahatladı. Müthiş bir maç çıkaran Isco, şahane bir gol atarak skoru 2-0'a getirdi.