Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları! PSG, Benfica, RB Leipzig...

Şampiyonlar Ligi'nde çılgın gece! Böylesi görülmedi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H Grupları'nda beşinci hafta maçları oynandı. Almanya'da Borussia Dortmund ile Manchester City golsüz berabere kalırken RB Leipzig ise ağırladığı Real Madrid'i mağlup etti; tarihe geçti! H Grubu'nda ise Benfica, Juventus'u 7 gollü maçta kupa dışına iterken PSG, Maccabi Haifa'ya gol olup yağdı! Devler Ligi'ndeki tarihi gecede tam 33 gol atıldı! İşte gecenin maçları

Giriş: 26.10.2022 - 00:23 | Güncelleme: ABONE OL

  • UEFA Şampiyonlsar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı, E, F, G ve H Gruplarındaki maçlarla devam etti. 19.45'te başlayan mücadelede Chelsea bir üst tura yükselmeyi garantiledi.

  • Salzburg-Chelsea maçında gol perdesi 23. dakikada açıldı. Oyunu rakip yarı sahaya yıkan Chelsea, yaklaşık 2 dakika boyunca paslaştıktan sonra sağ kanattan gelişen atakta golü buldu. Ceza sahasında Havertz'in pasıyla topla buluşan Kovacic sol ayağıyla tek bir vuruş yaptı ve Chelsea'yi öne geçirdi.

  • İlk 45 dakika Chelsea'nin üstünlüğüyle geçilirken Red Bull Salzburg ikinci yarıda skora dengeyi getirdi. Gelişen kontratakta sol kanattan yapılan ortaya altıpas içinde dokunan Adamu skoru 1-1 yaptı.

  • 64. dakika oynanırken sahneye yeniden Havertz çıktı. Rakip ceza sahası civarında topu alan Havertz, uzak mesafeden sol ayağıyla harika bir vuruş yaptı ve Chelsea'yi yeniden öne geçirdi. Kalan dakikalarda gol olmayınca Chelsea sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. 10 puanla lider İngiltere ekibi, son maçlar öncesi grupta ilk iki içinde yer almayı garantileyerek son 16 turuna adını yazdırdı. Red Bull Salzburg ise haftayı 6 puanla kapadı.

  • 19.45'te başlayan diğer mücadelede ise Sevilla, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Kopenhag'ı 3-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede perdeyi 62'de En-Nesyri açtı ve Sevilla'yı 1-0 öne geçirdi. Golden sonra da ataklarını sürdüren Sevilla 88'de rahatladı. Müthiş bir maç çıkaran Isco, şahane bir gol atarak skoru 2-0'a getirdi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.