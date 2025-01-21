UEFA Şampiyonlar Ligi 7. Hafta maç programı belli oldu. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 7. hafta heyecanı, 21 Ocak Salı ve 22 Ocak Çarşamba günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Devler Ligi’nde toplamda 2 günde 9 maç oynanacak. Destekledikleri takımların mücadelelerini takip etmek isteyen futbolseverler, ‘’Bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 7. Hafta Şampiyonlar Ligi maç programı ve canlı yayın kanalları..