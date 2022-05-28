Liverpool ile Real Madrid arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin başlama vuruşu 36. dakika geç başladı.

Paris'te bazı taraftarlar, demir korkuluklardan tırmanarak Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı Stade de France'a girdi.

UEFA, güvenlik gerekçesiyle maçın başlangıcını 3. kez erteleyerek 22.36'ya aldı.

Dev mücadele 22.36'da hakem Clement Turpin'in düdüğüyle başladı.