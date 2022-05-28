Liverpool - Real Madrid maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Liverpool ile Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya geliyor. Real Madrid 17, Liverpool 10. kez Şampiyonlar Ligi'nde final oynarken turnuva tarihinin en başarılı takımı Real Madrid 14. kez şampiyon olmak istiyor. Liverpool ise 7. defa kupanın sahibi olmaya çalışıyor.

LIVERPOOL - REAL MADRID

SAAT: 22.00

HAKEM: Clement Turpin

STAT: Stade de France

YAYIN: TV 8,5

REAL MADRID: Courtois, Carvajal, Eder Militao, Alaba, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Valverde, Vinicius Jr., Benzema

YEDEKLER: Lunin, Nacho, Hazard, Asensio, Marcelo, Lucas Vazquez, Bale, Ceballos, Rodrygo, Isco, Mariano, Camavinga

TEKNİK DİREKTÖR: Carlo Ancelotti

İki takım daha önce 8 defa karşılaştı. Bu karşılaşmaların 4'ünü Real Madrid, 3'ünü Liverpool kazandı. Bir maç ise berabere bitti. Real Madrid 10, Liverpool ise 8 gol attı.

GEÇEN YIL DA KARŞILAŞTILAR

İki takım son olarak 2020-21 sezonu Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşı karşıya geldi. Real Madrid, Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynanan ilk ayağı 3-1 kazandı. Liverpool'un sahası Anfield Stadı'ndaki rövanş maçı ise 0-0 bitti.

Şampiyonlar Ligi 2014-15 sezonu gruplarında Real Madrid, deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 3-0, sahasındaki müsabakayı da 1-0 kazandı.

Şampiyonlar Ligi 2008-09 sezonundaki son 16 turu eşleşmesinde tur atlayan taraf ise Liverpool oldu. İngiliz ekibi, deplasmandaki ilk maçtan 1-0, evindeki rövanştan da 4-0 galip ayrıldı.

ANCELOTTI REKOR PEŞİNDE

Real Madrid'in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, 2003 ve 2007'de Milan, 2014'te de Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi zaferine taşıdı. Ancelotti, finaldeki tek yenilgisini 2005'te Liverpool'a karşı yaşadı.

Turnuvadaki 5. finaline çıkan 62 yaşındaki Ancelotti, 4. şampiyonluğa ulaşması halinde Bob Paisley ve Zinedine Zidane ile paylaştığı "UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en fazla kazanan teknik direktör" rekorunu tek başına ele geçirecek.

Liverpool'u 2015'ten bu yana çalıştıran Alman Jürgen Klopp ise kupadaki tek şampiyonluğunu 2019'da elde etti. 54 yaşındaki Klopp, 2013 (Borussia Dortmund), 2018 ve 2019'dan sonra 4. finaline çıkıyor.

Klopp, Şampiyonlar Ligi'ni 3 yıldır kazanan (2019, 2020: Hansi Flick, 2021: Thomas Tuchel) Alman teknik direktörlerin serisini uzatmayı umuyor.

REAL MADRID'İN İNGİLİZLERE KARŞI KARNESİ

Real Madrid, İngiliz kulüpleriyle 44 resmi maç yaptı. Bunların 17'sini kazanan İspanyol ekibi, 13 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı.

Bu karşılaşmalarda 61 kez fileleri havalandıran Real Madrid, kalesinde 52 gol gördü.

Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale gelene kadar yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Tur Maç Sonuç D Grubu Inter-Real Madrid 0-1 D Grubu Real Madrid-Sheriff 1-2 D Grubu Shakhtar Donetsk-Real Madrid 0-5 D Grubu Real Madrid-Shakhtar Donetsk 2-1 D Grubu Sheriff-Real Madrid 0-3 D Grubu Real Madrid-Inter 2-0 Son 16 PSG-Real Madrid 1-0 Son 16 Real Madrid-PSG 3-1 Çeyrek final Chelsea-Real Madrid 1-3 Çeyrek final Real Madrid-Chelsea 2-3 Yarı final Manchester City-Real Madrid 4-3 Yarı final Real Madrid-Manchester City 3-1

LIVERPOOL'UN İSPANYOLLARA KARŞI KARNESİ

İspanyol takımlarıyla 48 defa karşılaşan Liverpool, bunların 18'ini kazandı. 17 mağlubiyeti bulunan İngiliz temsilcisinin 13 maçı da berabere bitti.

Liverpool bu müsabakalarda 62 gol attı ve 56 gol yedi.

Liverpool'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale gelene kadar oynadığı maçların sonuçları şöyle:

Tur Rakip Sonuçlar B Grubu Milan 3-2, 2-1 B Grubu Porto 5-1, 2-0 B Grubu Atletico Madrid 3-2, 2-0 Son 16 Inter 2-0, 0-1 Çeyrek final Benfica 3-1, 3-3 Yarı final Villarreal 2-0, 3-2