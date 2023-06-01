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İstanbul merkezli sokak giyim markası, Mastercard’ın ikonik logosu ve renklerinden ilham alan yeni kapsül koleksiyonu için global markayla iş birliğine imza attı. T-shirt, şort, ceket, pantolon ve aksesuarlardan oluşan yeni koleksiyonda Les Benjamins kurucusu ve kreatif direktörü Bünyamin Aydın, Mastercard logosundan ve markanın 25 yıldır kullandığı priceless söyleminden ilham aldığını vurguladı.

'TUTKU VE İYİMSERLİK'

Önde gelen ödeme yöntemi firmalarından Mastercard'ın mottosundan ilham alan 'Priceless' (paha biçilemez) koleksiyonu, rahatlık ve konforu bir arada sunmayı hedefliyor. Koleksiyonda, kendisini insan merkezli bir teknoloji şirketi olarak tanımlayan Mastercard’ın logo tasarımındaki kırmızı ve turuncu renkleriyle iki marka değeri olan tutku ve iyimserlik temsil ettiği belirtiliyor.

"İSTANBUL'U VE KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİNİ TEMSİL EDİYOR"

Tanıtım etkinliğine Les Benjamins kurucusu ve kreatif direktörü Bünyamin Aydın ve Mastercard Doğu Avrupa İletişim ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Yasemin Develioğlu katıldı. Develioğlu, “İstanbul’u ve kültürel zenginliğini temsil ettiğine inandığımız bu kapsül koleksiyonunu hem Paha Biçilemez Platformu’nun 25. yılı hem de İstanbul’da gerçekleşecek final maçının ev sahipliği heyecanı içerisindeyken tanıtmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaptığımız tüm iş birlikleri de markamızın ruhunu, hayal gücümüzü ve paylaştığımız ortak değerleri yansıtıyor” dedi.

Aydın da çocukluğundan beri futbolun ve farklı spor dallarının içerisinde yer aldığını belirterek, “Mastercard’la gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinden büyük keyif aldık. Les Benjamins’in lokal hikayeleri, köklü kültürel etkileri taşıyan felsefesi ve lüks sokak modası kimliğiyle markanın logosu ve renklerini harmanladığımız bu yeni koleksiyonun beğeni kazanacağından hiç şüphemiz yok” diye konuştu.

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