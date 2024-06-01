Avrupa'nın en büyüğü belli oluyor! Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta?
Avrupa futbolunun en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. 14 şampiyonluk ile Devler Ligi'ni en fazla kazanan Real Madrid'i, bu alanda bir kupası bulanan Borussia Dortmund ile karşı karşıya getirecek mücadele Londra'da Wembley Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmada Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak. Vincic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. İşte Şampiyonlar Ligi finali ne zaman sorusunun yanıtı...
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Avrupa'nın en büyüğü belli oluyor. Devler Ligi finalinde Borussia Dortmund, Real Madrid ile karşılaşıyor. Real Madrid'de Arda Güler, Borussia Dortmund'da Salih Özcan, kupaya uzanmaları durumunda A Milli Takım formasını giyen ve Şampiyonlar Ligi’ni kazanan ilk Türk futbolcu olacak. Karşılaşma öncesinde Şampiyonlar Ligi finali tarihi ve saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta? Borussia Dortmund-Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?" İşte Şampiyonlar Ligi finali hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
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ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi finali Borussia Dortmund Real Madrid maçı 1 Haziran Cumartesi günü saat 22.00’de oynanacak.
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ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ HANGİ KANALDA?
Borussia Dortmund Real Madrid maçı EXXEN ve TV8,5'tan canlı olarak yayınlanacak.
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UEFA'nın maç sayfasında yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:
Borussia Dortmund: Gregor Kobel, Julian Ryerson, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck, Ian Maatsen, Emre Can, Marcel Sabitzer, Karim Adeyemi, Julian Brandt, Jadon Sancho, Niclas Füllkrug
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Real Madrid: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Nacho, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Federico Valverde, Toni Kroos, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Rodrygo, Vinicius Junior
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ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI NEREDE, HANGİ STATTA OLACAK?
2024 Şampiyonlar Ligi final karşılaşması Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.
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